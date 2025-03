Stołeczni policjanci zatrzymali 30-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna kierował kradzionym mercedesem, a w jego mieszkaniu i drugim aucie znaleziono narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 5 milionów złotych.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu mężczyzny / Policja

Stołeczni funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową dostali informację, że ulicami Warszawy może poruszać się mężczyzna w skradzionym mercedesie.

Policjanci namierzyli pojazd i postanowili go śledzić, co ostatecznie doprowadziło ich do Marek, gdzie samochód się zatrzymał. Kierowca na widok zbliżających się funkcjonariuszy zaczął uciekać pieszo. Po kilkuset metrach został obezwładniony i zatrzymany.

W trakcie interwencji 30-letni obywatel Białorusi zachowywał się nerwowo i wulgarnie.

Po sprawdzeniu mercedesa wartego ok. 250 tys. zł okazało się, że pojazd mimo rejestracji w Polsce posiadał sfałszowany numer VIN. Dalsze dochodzenie wykazało, że auto zostało skradzione w Hiszpanii.

/ Policja

Znaleziono narkotyki warte miliony!

Narkotyki znalezione w mieszkaniu Białorusina / Policja

W samochodzie znaleziono broń, pieniądze oraz inne dokumenty, w tym kluczyki do innych aut.

W trakcie dalszych działań w Ząbkach odnaleziono z kolei dwa inne mercedesy należące do zatrzymanego. W jednym z nich były narkotyki - 53,5 kg marihuany, blisko 15,5 kg amfetaminy oraz tabletki MDMA o łącznej wadze blisko 2,7 kg.

Podczas przeszukania mieszkania, z którego korzystał 30-latek, znaleziono jeszcze ponad 20 kilogramów haszyszu.

Czarnorynkowa wartość wszystkich znalezionych narkotyków to blisko 5 milionów złotych.

Zatrzymany Białorusin trafił na trzy miesiące do aresztu.