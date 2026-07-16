Ponad 1500 młodych Polaków zjeżdża do Warszawy. Rusza druga edycja Polonia Camp 2026

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Ponad 1500 młodych Polek i Polaków z najdalszych zakątków globu już za tydzień zjedzie do Warszawy. Wszystko za sprawą drugiej edycji Polonia Camp 2026, która na cztery dni zamieni stolicę w centrum międzynarodowej integracji. W programie m.in. spotkania z prof. Bralczykiem, Andrzejem Poczobutem, koncert Czesława Mozila oraz trening z mistrzem świata. Sprawdź, co dokładnie wydarzy się na terenie kampusu SGGW.

Polonia Camp 2026: Młoda Polonia spotyka się w Warszawie

Już 23 lipca na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpocznie się druga edycja Polonia Camp. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do młodych przedstawicieli Polonii, którzy przyjadą z najdalszych zakątków świata, by wspólnie odkrywać Polskę, jej kulturę, możliwości i potencjał. W zeszłym roku inauguracja Polonia Camp okazała się wielkim sukcesem – uczestniczyło w niej ponad 1000 osób, a efektem spotkania było utworzenie Młodzieżowej Rady Polonijnej przy Marszałku Senatu RP.

W tym roku zainteresowanie jest jeszcze większe. Organizatorzy spodziewają się ponad 1500 młodych ludzi gotowych do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju. Jak podkreśla Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska:

Przed nami druga edycja Polonia Camp, wydarzenia, które integruje młodą Polonię z całego świata. Na uczestników czekają debaty, warsztaty oraz inspirujące spotkania, a przede wszystkim radość z bycia razem i poznawania Polski.

Inspirujące historie uczestników

Polonia Camp to nie tylko szansa na poznanie kraju przodków, ale także na wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji, które mogą zaowocować w przyszłości. Wśród uczestników znajdą się osoby, które na co dzień żyją z dala od Polski, ale w ich sercach pielęgnowana jest polska tożsamość.

Alina Gusakova, 22-latka z Uzbekistanu, podkreśla:

W naszej rodzinie od ponad 100 lat pielęgnowana jest pamięć o polskich korzeniach.

Alina działa w stowarzyszeniu „Polska klasa w Taszkiencie” i rozwija się zawodowo w dziedzinie informatyki oraz sztucznej inteligencji.

Marcel Tegos z Chicago również nie kryje swojego entuzjazmu przed wydarzeniem:

Chcę wziąć udział w Polonia Camp 2026 i jestem bardzo zainteresowany wydarzeniem, ponieważ planuję się przeprowadzić do Polski za kilka lat.

Marcel ma już za sobą pierwsze biznesowe sukcesy i liczy na inspirujące znajomości podczas spotkania w Warszawie.

Debaty, koncerty i spotkania z autorytetami

Polonia Camp 2026 (mat. prasowy) / materiały udostępnione

Program Polonia Camp 2026 zapowiada się niezwykle bogato. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych debatach, warsztatach, aktywnościach sportowych oraz koncertach. Już pierwszego dnia na scenie pojawi się Czesław Mozil z projektem Czesław Śpiewa – artysta, który sam dorastał poza granicami kraju, doskonale rozumiejąc dylematy młodych Polaków żyjących na emigracji.

Dorastałem w polskim domu w Kopenhadze, więc temat polskości poza Polską jest mi bardzo bliski. Polska tradycja, język i kultura były obecne w moim życiu od dziecka, choć przez wiele lat funkcjonowałem między dwoma światami – mówi Mozil.

Wśród zaproszonych gości znajdą się również znane postacie życia publicznego i nauki. Andrzej Poczobut, lider polskiej mniejszości na Białorusi, opowie o swoich doświadczeniach i walce o prawa Polaków za wschodnią granicą. Profesorowie Michał Rusinek i Jerzy Bralczyk oraz redaktor Michał Ogórek przybliżą uczestnikom piękno polszczyzny, a prof. Marcin Piątkowski zmierzy się z pytaniem, czy Polska przeżywa właśnie swój złoty wiek. Sportowe emocje zapewni mistrz świata w siatkówce Paweł Zagumny, który poprowadzi trening i mecz.

Przestrzeń współpracy i rozwoju

Polonia Camp to nie tylko integracja i zabawa, ale również konkretna oferta dla młodych ludzi szukających swojej drogi. W specjalnej strefie wystawienniczej będzie można nawiązać kontakt z przedstawicielami renomowanych polskich uczelni, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Swoją obecność zapowiedziały także instytucje rządowe i samorządowe, w tym Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Lasy Państwowe.

To wyjątkowa okazja, by poznać możliwości, jakie oferuje Polska w zakresie edukacji, pracy i rozwoju osobistego. Polonia Camp 2026 ma być platformą współdziałania, inspiracji i budowania przyszłości – zarówno tej osobistej, jak i wspólnej, polonijnej.