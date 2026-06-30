RMF24

Policjanci z Żyrardowa na Mazowszu pomogli ostatnio dwuletniej, zagubionej dziewczynce. Do zdarzenia doszło tuż przed północą, więc zmęczone dziecko ucięło sobie drzemkę w radiowozie.

Jak informują mazowieccy funkcjonariusze, w sobotę, tuż przed północą, do stróżów prawa patrolujących ulice Żyrardowa podeszła kobieta z dwulatką na rękach. Poinformowała, że nie wie, gdzie są rodzice dziecka.

Policjanci zaczęli więc ich szukać. Dziewczynka w tym czasie była pod opieką mundurowych. Ze względu na późną porę i zmęczenie zasnęła w radiowozie.

Jej rodziców szybko udało się odnaleźć. Okazało się, że pili alkohol. Policjanci wraz z pracownikiem socjalnym podjęli decyzję, by przekazać opiekę nad dwulatką i jej starszą siostrą trzeźwym przyjaciołom rodziny, którzy są dzieciom dobrze znani.

O całym zdarzeniu został poinformowany Sąd Rejonowy w Żyrardowie, który oceni zachowanie rodziców oraz zdecyduje o dalszych działaniach w tej sprawie.