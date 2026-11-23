RMF24

Nie będzie zmiany prawomocnego wyroku 18 lat więzienia wobec 21-latka, który trzy lata temu zaatakował nożem i zranił troje uczniów w szkole w Kadzidle (Mazowieckie). Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy jako bezzasadną.

Informację o oddalonej przez Sąd Najwyższy kasacji potwierdził Polskiej Agencji Prasowej w poniedziałek zespół prasowy SN. Kasacja złożona przez obrońcę na korzyść oskarżonego została rozpoznana na posiedzeniu bez udziału stron.

Przebieg ataku w Kadzidle

Do ataku doszło 29 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle k. Ostrołęki. Śledczy ustalili, że 18-letni wówczas chłopak od co najmniej dwóch tygodni planował zabójstwo uczniów ze swojej szkoły, a po dokonaniu zbrodni zamierzał popełnić samobójstwo. Plany postanowił zrealizować podczas zajęć z psychologiem, w których uczestniczyli uczniowie jego klasy i dwóch innych.

Podczas lekcji chłopak wyszedł do łazienki. Niedługo potem – zamaskowany i uzbrojony w trzy noże – wtargnął do sali i zaatakował dwie przypadkowe osoby. Pierwszą uderzył narzędziem przypominającym pałkę i zadał jej nożem cios w szyję, drugiej zadał liczne ciosy m.in. w klatkę piersiową. Potem ugodził nożem w plecy kolejnego ucznia; wszystkie trzy osoby trafił do szpitala.

Po tym ataku sprawca uciekł w do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Tam znaleźli go policjanci.

„Dźgał nożem na oślep”. Tak tłumaczył się sprawca

Prokuratura oskarżyła sprawcę o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego czy stanu silnego wzburzenia, ale ocenili, że ma zaburzenia osobowości.

Przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce, gdzie zapadł nieprawomocny wyrok 15 lat więzienia, chłopak częściowo się przyznał. Tłumaczył się wieloletnią przemocą psychiczną, jakiej miał doświadczać ze strony rówieśników. Wyjaśniał, że planował zabójstwo innych osób, niż te, które zaatakował, ale po wejściu do klasy spanikował i dźgał nożem na oślep.

Oto co zdecydował Sąd Apelacyjny

Rozpoznając odwołania od tego orzeczenia, w maju tego roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku ocenił, że nie ma wątpliwości, co wydarzyło się w szkole w Kadzidle oraz że sprawca działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa trzech osób, przygotował się do tego, m.in. kupując noże czy maskę. W telefonie chłopak miał też nagranie, w którym dokonanie zbrodni zapowiadał.

Sąd odwoławczy uznał za niewiarygodne wyjaśnienia oskarżonego, że chciał on zabić tylko te osoby, które w przeszłości miały go dręczyć, w klasie spanikował i nie pamięta przebiegu tych zdarzeń. Uznał – odwołując się do opinii biegłych psychiatrów i psychologa – że to jedynie linia obrony.

Częściowo uwzględniając apelację prokuratury, sąd odwoławczy wyrok podwyższył do 18 lat więzienia. Uwzględnił też w całości apelację pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, który chciał podwyższenia nawiązki. Łącznie skazany ma zapłacić trójce poszkodowanych 230 tys. zł.