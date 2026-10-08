„Osoby z niepełnosprawnością stają się inspiracją”. Google otwiera nowe centrum w Warszawie

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Pierwszej w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyło dziś w Warszawie Google Polska. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurychu i w Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów i podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie.

Pierwszej w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyło dziś w Warszawie Google Polska

Pierwszej w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyło dziś w Warszawie Google Polska / materiały prasowe

Wchodzimy i widzimy specjalny stół. Zapraszamy do tej przestrzeni, żeby wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami, przedstawicielami organizacji rozwiązywać problemy związane z dostępnością - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Olga Sztuba z Google Polska.

Tutaj nauka działa w obie strony. Osoby z niepełnosprawnością stają się inspiracją dla inżynierów i ekspertów od nowoczesnych technologii. Mam babcię z wadą wzroku i obserwuję, jak trzy zmiany prostych ustawień w przeglądarce sprawiają, że życie osoby z takim problemem jest lepsze i łatwiejsze - dodaje Piotr Rudnicki, jeden z liderów nowego centrum.

Google otwiera nowe centrum w Warszawie / materiały prasowe

Osoby z niepełnosprawnościami, z którymi rozmawiał nasz reporter, zwracają uwagę, że czekają na ułatwienia dotyczące obsługi telefonów komórkowych i komputerów bez konieczności dotykania sprzętu.

Chcielibyśmy łatwiej sterować urządzeniami wzrokiem czy mimiką - przyznaje pani Bogumiła, która porusza się na wózku inwalidzkim i jednocześnie nosi aparat słuchowy.

Pierwszej w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyło dziś w Warszawie Google Polska / materiały prasowe

Pełna nazwa nowego centrum w Warszawie to Accessibility Discovery Centre. Można tam testować rozwiązania wspierające wzrok, słuch, motorykę, komunikację i funkcje poznawcze. To m.in. narzędzia wykorzystujące AI czy sterowanie komputerem za pomocą ruchów głowy i mimiki.

Guided Frame z technologią od Google DeepMind na urządzeniach Pixel wykorzystuje komunikaty głosowe, sygnały dźwiękowe i wibracje, aby pomóc odpowiednio ustawić aparat podczas wykonywania zdjęcia. Po zrobieniu fotografii osoba korzystająca z TalkBack może otrzymać generowany z wykorzystaniem modeli Gemini opis tego, co znajduje się w kadrze, a następnie zadawać dodatkowe pytania dotyczące zdjęcia.

Inna przydatna osobom z niepełnosprawnościami technologia to Live Caption for Calls. Umożliwia ona korzystanie z napisów podczas rozmów telefonicznych. Kolejne rozwiązanie, Look to Speak, pozwala wybierać wzrokiem słowa i zwroty wyświetlane na ekranie, które urządzenie następnie odczytuje na głos.

Accessibility Discovery Centre mieści się w warszawskim biurze Google przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C. Osoby i organizacje zainteresowane wizytą lub zaprezentowaniem technologii w ADC mogą skontaktować się z zespołem Google pod adresem adc-warsaw@google.com.

