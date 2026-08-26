Od czwartku rusza asfaltowanie Wisłostrady. Sprawdź, gdzie czekają największe utrudnienia

RMF24

Już w czwartek wieczorem (27 sierpnia), na bielańskim odcinku Wisłostrady i na skrzyżowaniu przy Feminie pojawią się ekipy asfaltujące. Prace potrwają do niedzieli, do godziny 12. Jak informuje stołeczny ratusz, roboty zostały tak zaplanowane, by zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji.

Ekipy asfaltujące pojawią się w czwartek wieczorem na bielańskim odcinku Wisłostrady, a kilka godzin później - na skrzyżowaniu przy Feminie. Roboty zostały tak zaplanowane, by zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji - poinformował stołeczny ratusz.

W związku z remontem zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Śródmieścia – od ulicy Pergaminów do Mostu Grota-Roweckiego. Kierowcy będą musieli korzystać z drugiej nitki, gdzie ruch zostanie poprowadzony jednym pasem w stronę Śródmieścia i dwoma w stronę Łomianek.

Przejazd na drugą jezdnię będzie możliwy za Mostem Skłodowskiej-Curie, a powrót – przed Mostem Grota-Roweckiego.

Objazdy dla kierowców

Dla zmotoryzowanych przygotowano objazdy. Sugerowane trasy to ul. Marymoncka do Trasy AK oraz – z Podleśnej – ul. Gwiaździstą do Wisłostrady przy Krasińskiego. Warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem, by uniknąć niepotrzebnych nerwów.

Zamknięcie skrzyżowania przy Feminie

To nie koniec drogowych zmian w stolicy. Kończy się także remont skrzyżowania Alei „Solidarności” i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze zakończyli już prace przy torowisku, a teraz drogowcy zajmą się asfaltowaniem jezdni. Jak podaje ratusz, „od piątku, 28 sierpnia, od ok. godz. 0.15 skrzyżowanie przy Feminie zostanie całkowicie zamknięte”.

Zamknięte zostaną obie jezdnie Alei „Solidarności” od ulicy Żelaznej do Placu Bankowego, a także Aleja Jana Pawła II od ulicy Ogrodowej do Nowolipie. Objazdy poprowadzą m.in. ulicami: Andersa, Nowolipki, Smoczą, Żelazną, Marszałkowską, Świętokrzyską, Prostą, Okopową i Słomińskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W czasie asfaltowania tramwaje będą kursowały tak jak obecnie – między Wolą a Żoliborzem, od Ronda Kercelak Aleją „Solidarności” i Aleją Jana Pawła II do Ronda Zgrupowania AK „Radosław”.

Zmienią się natomiast trasy autobusów linii: 174, 190, Z26, N12, N13, N21, N42, N46, N62, N63 i N71. Zawieszone zostaną kursy autobusów Z33.

Kiedy koniec utrudnień?

Ruch na skrzyżowanie przy Feminie wróci w poniedziałek, 31 sierpnia, około godziny 4 rano. Tego samego dnia na wyremontowane tory wrócą tramwaje we wszystkich kierunkach.