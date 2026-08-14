Niezwykłe odkrycie na warszawskim Mariensztacie

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W trakcie prac odkrywkowych prowadzonych u podnóża Mariensztatu natrafiono na wyjątkowy fragment historii Warszawy. Mazowiecki konserwator zabytków poinformował o odsłonięciu fragmentu elewacji dawnej kamienicy wraz z balkonem, który zostanie wydobyty i zabezpieczony. To kolejne odkrycie, które przypomina o bogatej przeszłości tej części stolicy.

Historia Mariensztatu sięga XVIII wieku. W 1762 roku powstała tu jurydyka Mariensztat – prywatne miasteczko należące do Eustachego i Marii Potockich. Nazwa miejsca wprost nawiązywała do imienia właścicielki.

Po obu stronach wąwozu zaczęto wznosić zabudowę, a sam wąwóz przykryto brukiem. Tak powstała dzisiejsza ulica Bednarska, której nazwa pochodzi od rzemieślników wyrabiających beczki na piwo i inne towary spławiane Wisłą.

Targi, jarmarki i drewniana zabudowa

Mariensztat szybko stał się tętniącym życiem miejscem. Trzy razy do roku odbywały się tu wielkie jarmarki, a co wtorek targi na placu zwanym potocznie „Maryniakiem”.

Zabudowa była gęsta, chaotyczna i w większości drewniana. Niezależność jurydyki zakończyła się wraz z decyzją Sejmu Czteroletniego, który włączył Mariensztat w granice Warszawy.

XIX-wieczny boom budowlany

Prawdziwy przełom przyniósł wiek XIX. W latach 1859–1864 powstał Most Kierbedzia oraz prowadzący do niego Wiadukt Pancera, czyli dzisiejsza ulica Nowy Zjazd.

Inwestycja ta zapoczątkowała boom budowlany – u podnóża wiaduktu zaczęły wyrastać wysokie kamienice czynszowe. Pod adresem Nowy Zjazd 5 stanął dom profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, należący do Kooperatywy „Siedziba”.

Odkrycie, które zachwyca

To właśnie na tym terenie prowadzone są obecnie prace odkrywkowe.

Właśnie na tym terenie prowadzone są obecnie prace odkrywkowe, w toku których odsłonięto fragment elewacji dawnej kamienicy — wraz z balkonem. Pozostajemy w stałym kontakcie z Miastem Stołecznym Warszawa i możemy już potwierdzić jedno: odsłonięty balkon zostanie wydobyty i zabezpieczony - podkreśla mazowiecki konserwator zabytków.

Mariensztat – serce warszawskiej historii

Mariensztat to dziś część warszawskiego Śródmieścia, położona na dawnym terenie pozalewowym u podnóża skarpy wiślanej.

Jej zagospodarowanie umożliwiło przesunięcie się koryta Wisły o około 150 metrów na wschód w drugiej połowie XVIII wieku. Najnowsze odkrycie pokazuje, jak wiele tajemnic skrywa jeszcze warszawska ziemia.