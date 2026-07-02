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Ruch prokuratury ws. prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy apelują do świadków

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (14:22)

Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające ws. nienależnego pobierania opłat w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy będą też wyjaśniać, czy doszło do znieważenia zwłok nieustalonej osoby.

Ruch prokuratury ws. prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy apelują do świadków
Prok. Piotr Skiba podczas konferencji prasowej (autor zdjęcia: Radek Pietruszka) /PAP

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba wyjaśniał, że śledczy nie mogą wszcząć śledztwa np. w sprawie znieważenia zwłok w prosektorium, ponieważ doniesienia o tej sprawie bazują w mediach na sygnałach anonimowych informatorów.

Do chwili obecnej nie wpłynęło w zakresie takich zachowań żadne zawiadomienie. Żadne zachowania w takich charakterze nie zostały ujawnione – mówił.

Wskazał też, że prokuratura do tej pory nie miała informacji o pobieraniu nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego. Jak również żądania od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób, które to rodziny odbierały zwłoki z prosektorium – wyjaśniał. Dlatego w obu sprawach rozpoczęto postępowania sprawdzające.

Rodziny zmarłych mogą się zgłaszać do śledczych

Komunikat ws. możliwych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pojawił się też na stronach warszawskiej prokuratury. W nim śledczy skierowali odezwę do osób zaznajomionych ze sprawą „zwłaszcza do przedstawicieli rodzin zmarłych, pracowników szpitala i pracowników firm pogrzebowych o kontakt z prokuraturą prowadzącą czynności sprawdzające celem niezwłocznego ustalenia terminu przesłuchania” .

Ze śledczymi można się kontaktować mailowo biuro.podawcze.prwaw-urs@prokuratura.gov.pl lub przez e-Doręczenia. Podano też numer kontaktowy:  261 845 893.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: RMF24
Tagi: Szpital Południowy

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