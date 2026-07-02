RMF24

Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające ws. nienależnego pobierania opłat w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy będą też wyjaśniać, czy doszło do znieważenia zwłok nieustalonej osoby.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba wyjaśniał, że śledczy nie mogą wszcząć śledztwa np. w sprawie znieważenia zwłok w prosektorium, ponieważ doniesienia o tej sprawie bazują w mediach na sygnałach anonimowych informatorów.

Do chwili obecnej nie wpłynęło w zakresie takich zachowań żadne zawiadomienie. Żadne zachowania w takich charakterze nie zostały ujawnione – mówił.

Wskazał też, że prokuratura do tej pory nie miała informacji o pobieraniu nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego. Jak również żądania od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób, które to rodziny odbierały zwłoki z prosektorium – wyjaśniał. Dlatego w obu sprawach rozpoczęto postępowania sprawdzające.

Rodziny zmarłych mogą się zgłaszać do śledczych

Komunikat ws. możliwych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pojawił się też na stronach warszawskiej prokuratury. W nim śledczy skierowali odezwę do osób zaznajomionych ze sprawą „zwłaszcza do przedstawicieli rodzin zmarłych, pracowników szpitala i pracowników firm pogrzebowych o kontakt z prokuraturą prowadzącą czynności sprawdzające celem niezwłocznego ustalenia terminu przesłuchania” .

Ze śledczymi można się kontaktować mailowo biuro.podawcze.prwaw-urs@prokuratura.gov.pl lub przez e-Doręczenia. Podano też numer kontaktowy: 261 845 893.

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