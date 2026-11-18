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W wieku 101 lat zmarł powstaniec warszawski, prof. Tadeusz Wojciechowski. Informację o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Warszawa będzie pamiętać”

Tadeusz Wojciechowski urodził się 25 lipca 1925 r. Jego okupacyjne pseudonimy to „Olek” i „Globus”.

Do konspiracji został wprowadzony około 1942 roku przez kolegę z harcerstwa. Wobec niestawienia się łącznika, który miał wskazać miejsce walki macierzystego oddziału, wraz z kolegą dołączył 1 sierpnia 1944 roku jako ochotnik do batalionu „Kiliński”, gdzie pełnił funkcję łącznika. Od połowy sierpnia służył w Harcerskiej Poczcie Polowej w Śródmieściu Północnym - czytamy w biogramie zmarłego dziś powstańca.



Po powstaniu Tadeusz Wojciechowski trafił do niemieckiej niewoli. Do kraju powrócił w październiku 1945 roku.

W 1948 roku Wojciechowski rozpoczął studia w Katowicach. Jego specjalnościami były: ekonomika przedsiębiorstw, marketing dóbr produkcyjnych, zarządzanie i planowanie marketingowe. W czerwcu 1989 roku uzyskał tytuł profesora.



Prof. Tadeusz Wojciechowski został odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Warszawy”.

"Listy wyjątkowo przejmujące". Jan Ołdakowski o fenomenie poczty polowej "Kochany synku, daj znać, że wszystko z Tobą dobrze", "Najdroższa moja, tulę Cię w myślach", "Jak Bóg da mamo, będziemy żyć". Trudno przecenić rolę poczty polowej w Powstaniu Warszawskim. "Te listy dziś brzmią…

Prof. Tadeusza Wojciechowskiego pożegnał także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Powstaniec. Łącznik w Batalionie "Kiliński”. Członek Szarych Szeregów. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie poświęcił się karierze naukowej - w 1989 r. uzyskał tytuł profesora - wspominał na portalu X.

"Panie Tadeuszu - dziękujemy za wszystko. Warszawa będzie o Panu pamiętać" - podkreślił Trzaskowski.

"Czułem się wolny. I potrzebny". Powstaniec Warszawski Wojciech Niesłuchowski w RMF FM Miał tylko 11 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego mama, łączniczka w Armii Krajowej, zapisała go do Szarych Szeregów. 5 sierpnia 1944 roku jako chłopiec przeżył selekcję przed dokonaną przez Niemców egzekucją na ludności cywilnej. Wtedy…

Jak Wojciechowski wspominał przechodzenie kanałami na Starówkę?

W 2013 r. Tadeusz Wojciechowski opowiedział o swoich powstańczych przeżyciach Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspominał m.in. przechodzenie kanałami na Starówkę.

To było trudne przejście, tym bardziej że myśmy szli w tamtą stronę kanałem z placu Napoleona pod Mazowiecką, od placu Napoleona w kierunku hotelu „Victoria” – ta ulica. Tam jest sześćdziesięciocentymetrowy kanał, to trudno było go przejść na czworakach. I potem na Daniłowiczowskiej po stronie już Starówki też było trudno. Bardzo wąski kanał. Natomiast burzowiec pod Królewską – luksusowa aleja - opisywał Wojciechowski.

W tamtą stronę bardzo długo. Tym bardziej że Niemcy nam przeszkadzali trochę pod placem. Zrzucali jakieś granaty gazowe. Jak na niemieckie źle zrobione, bo ten gaz natychmiast się unosił do góry i jak się szło nad samą wodą, to on nad głową zostawał także, ale trzeba było odczekać. W tamtą stronę żeśmy szli ponad sześć godzin, a wracałem kanałem z Królewskiej pod Marszałkowską do Świętokrzyskiej – większy kanał, osiemdziesięcioparocentymetrowy – wracałem chyba cztery godziny. Czyli jednak o jedną trzecią krócej. I wróciłem mniej zmęczony, niż w tamtą stronę szedłem - dodał powstaniec.

