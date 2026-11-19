Urząd marszałkowski zmienia swój adres. Od 3 grudnia mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy przy ul. Chmielnej 85/87.
Jak poinformowała rzeczniczka marszałka, Marta Milewska, nowa siedziba zapewni bardzo dobrą dostępność komunikacyjną. Przeprowadzka obejmie przede wszystkim departamenty dotychczas mieszczące się przy ul. Jagiellońskiej 26. W nowym budynku będą pracować m.in. Kancelaria Marszałka, część Departamentu Budżetu i Finansów oraz część Departamentu Organizacji.
Na Chmielnej swoją siedzibę znajdą również Zarząd Województwa Mazowieckiego, Skarbnik Województwa Mazowieckiego i Sekretarz Województwa Mazowieckiego.
Pozostałe departamenty bez zmian
Zmiana adresu dotyczy wyłącznie części urzędu. Pozostałe departamenty, działające w 11 innych lokalizacjach, pozostaną na swoich dotychczasowych miejscach. Mieszkańcy, którzy korzystają z usług tych jednostek, nie muszą obawiać się zmian.
Jaka jest przyczyna przeprowadzki?
Przyczyną przeprowadzki jest zły stan techniczny budynku przy ul. Jagiellońskiej 26.
Budynek przeszedł liczne awarie, a przeprowadzone ekspertyzy wykazały zużycie kluczowych instalacji. W większości przypadków ich naprawa bez ingerencji w strukturę budynku nie jest możliwa. Dlatego budynek przy ul. Jagiellońskiej 26 będzie w najbliższych latach remontowany i przez ten czas wyłączony z użytkowania – wyjaśniła Marta Milewska.
Budynek przy Jagiellońskiej 26 zostanie poddany gruntownemu remontowi, który potrwa kilka lat. Do tego czasu mieszkańcy będą obsługiwani w nowej lokalizacji przy ul. Chmielnej 85/87.
Samorząd województwa mazowieckiego jako jeden z niewielu po reformie administracyjnej w 1998 roku nie posiada własnej siedziby. Rozsiany jest w 11 budynkach w różnych częściach Warszawy.