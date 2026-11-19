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Od 3 grudnia mieszkańcy Mazowsza będą mogli załatwiać sprawy urzędowe w nowej siedzibie urzędu marszałkowskiego. Instytucja przenosi się z dotychczasowego budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na ul. Chmielną 85/87 w Warszawie. Decyzja o zmianie adresu podyktowana jest złym stanem technicznym dotychczasowej siedziby.

Urząd marszałkowski zmienia swój adres. Od 3 grudnia mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy przy ul. Chmielnej 85/87.

Jak poinformowała rzeczniczka marszałka, Marta Milewska, nowa siedziba zapewni bardzo dobrą dostępność komunikacyjną. Przeprowadzka obejmie przede wszystkim departamenty dotychczas mieszczące się przy ul. Jagiellońskiej 26. W nowym budynku będą pracować m.in. Kancelaria Marszałka, część Departamentu Budżetu i Finansów oraz część Departamentu Organizacji.

Na Chmielnej swoją siedzibę znajdą również Zarząd Województwa Mazowieckiego, Skarbnik Województwa Mazowieckiego i Sekretarz Województwa Mazowieckiego.

Pozostałe departamenty bez zmian

Zmiana adresu dotyczy wyłącznie części urzędu. Pozostałe departamenty, działające w 11 innych lokalizacjach, pozostaną na swoich dotychczasowych miejscach. Mieszkańcy, którzy korzystają z usług tych jednostek, nie muszą obawiać się zmian.

Jaka jest przyczyna przeprowadzki?

Przyczyną przeprowadzki jest zły stan techniczny budynku przy ul. Jagiellońskiej 26.

Budynek przeszedł liczne awarie, a przeprowadzone ekspertyzy wykazały zużycie kluczowych instalacji. W większości przypadków ich naprawa bez ingerencji w strukturę budynku nie jest możliwa. Dlatego budynek przy ul. Jagiellońskiej 26 będzie w najbliższych latach remontowany i przez ten czas wyłączony z użytkowania – wyjaśniła Marta Milewska.

Budynek przy Jagiellońskiej 26 zostanie poddany gruntownemu remontowi, który potrwa kilka lat. Do tego czasu mieszkańcy będą obsługiwani w nowej lokalizacji przy ul. Chmielnej 85/87.

Samorząd województwa mazowieckiego jako jeden z niewielu po reformie administracyjnej w 1998 roku nie posiada własnej siedziby. Rozsiany jest w 11 budynkach w różnych częściach Warszawy.

