Przemycali ludzi i narkotyki. Kolejne zatrzymania w sprawie międzynarodowego gangu na Śląsku

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Cztery kolejne osoby zostały zatrzymane przez śląskich policjantów w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej, która zajmowała się organizowaniem nielegalnej migracji oraz przestępczością narkotykową. Wśród zatrzymanych są osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. W sumie w tej sprawie ujęto już 31 osób.

Śląscy policjanci zatrzymali cztery kolejne osoby w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji oraz przestępczością narkotykową. W skład gangu wchodzili m.in. pseudokibice. W sprawie ujęto już w sumie 31 osób.

Zatrzymania są efektem działań prowadzonych w ramach wielowątkowego śledztwa, w którym współpracują polskie i zagraniczne służby. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem znacznymi ilościami narkotyków, a trzech z nich również udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - poinformowała rzeczniczka śląskiej policji nadkom. Sabina Chyra-Giereś.

Skoordynowana akcja służb

Ostatnie zatrzymania miały miejsce na początku listopada podczas skoordynowanej akcji w kilku śląskich miastach. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, kontrterroryści oraz policjanci z komend w Piekarach Śląskich i Świętochłowicach.

Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 29, 32 i 35 lat oraz 47-letnia kobieta.

Narkotyki, broń i nielegalna migracja

Podczas przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych w Świętochłowicach policjanci znaleźli maczety, rakietnicę oraz gaz pieprzowy. Dwóch mężczyzn usłyszało dodatkowo zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Fot. Śląska policja

Na wniosek prokuratora cała czwórka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Śledztwo prowadzone jest przez śląski wydział Prokuratury Krajowej we współpracy z międzynarodowym zespołem śledczym, w skład którego wchodzą również funkcjonariusze z Niemiec i Belgii. Według ustaleń, gang działał od co najmniej 2023 roku w kilku krajach Europy.

Przestępczy proceder na ogromną skalę

Grupa przestępcza zajmowała się nie tylko organizowaniem nielegalnej migracji, ale również produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Do Polski przemycano m.in. płynną amfetaminę, marihuanę, kokainę, tabletki ecstasy i MDMA z Królestwa Niderlandów. Część narkotyków trafiała następnie do Szwecji i poza Unię Europejską.

Gang czerpał również zyski z organizowania transportów imigrantów szlakiem bałkańskim – od Serbii przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę do Niemiec.

Według ustaleń śledczych, przestępcy wprowadzili do obrotu tony narkotyków i przerzucili za granicę setki imigrantów.

Pierwsze informacje o rozbiciu grupy pojawiły się w maju 2025 roku, kiedy zatrzymano osiem osób w Polsce, a kolejnych siedmiu członków gangu ujęły służby w Belgii i Niemczech.