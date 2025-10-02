"Decyzja jeśli chodzi o dwie dzielnice zapadła, a jeśli chodzi o całe miasto, to mamy decyzję kierunkową, którą oczywiście potwierdzi rada. Chodzi nie o to 'czy', ale 'jak' to zrobić (...)" - powiedział w czwartek po południu Rafał Trzaskowski podczas nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy zwołanej na jego wniosek. "Chodzi też o to, żeby przez ograniczenie sprzedaży (alkoholu w poszczególnych dzielnicach - przyp. red.) nie przenieść problemu w inne miejsca" - mówił.

Warszawa, 2 października 2025. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w czasie XXVII sesji Rady m.st. Warszawy / Piotr Nowak / PAP

W czwartek odbywa się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy poświęcona wprowadzeniu pilotażowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach. Chodzi o Śródmieście i Pragę-Północ i zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach oraz na stacjach benzynowych od godz. 23:00 do 6:00. W poprzedni czwartek Rafał Trzaskowski informował już, że uzgodnił z radnymi KO wprowadzenie od 1 czerwca 2026 roku nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej Warszawy.

Decyzja jeśli chodzi o dwie dzielnica zapadła, a jeśli chodzi o całe miasto - mamy decyzję kierunkową, którą oczywiście potwierdzi rada miasta. Chodzi nie o to "czy", ale "jak" to zrobić (...) - ogłosił Rafał Trzaskowski.

Wprowadzamy w dwóch dzielniach pierwszy etap, natomiast jest jasna decyzja rady Koalicji Obywatelskiej i moja - wspólnie wypracowana - że będziemy mieli te ograniczenia (w całym mieście - przyp. red.) najpóźniej 1 czerwca 2026 roku (...). Po to wprowadzamy pierwszy etap w tych dzielnicach, które są najbardziej dotknięte problemem, żeby w całej Warszawie te ograniczenia wprowadzić - powiedział Rafał Trzaskowski.

Dokładnie analizowaliśmy przypadki ograniczenia (sprzedaży alkoholu - przyp. red.) z innych miast. Samo ograniczenie nie likwiduje problemu (...), bo było na przykład więcej interwencji domowych - mówił prezydent stolicy.