Fani dobrej kuchni mają powody do zadowolenia. Do grona polskich restauracji wyróżnionych prestiżową gwiazdką Michelin dołączyło kolejne miejsce. To warszawska hub.praga.

Najlepsza neapolitańska pizza na świecie jest w Polsce Michelin poinformowało o wyróżnieniu we wtorek, w oficjalnym komunikacie. "Najbardziej ekscytującą wiadomością tegorocznej edycji jest fakt, że hub.praga stała się trzecią warszawską restauracją wyróżnioną gwiazdką MICHELIN" - czytamy. Restauracja otrzymała odznaczenie za "za wyjątkową dbałość o detale i bezbłędną technikę kulinarną widoczną w każdym daniu". Instagram Post Dotychczas w naszym kraju funkcjonowało pięć restauracji z jedną gwiazdką Michelin. "Wszystkie utrzymały swoje wyróżnienia: Arco by Paco Pérez w Gdańsku, Giewont w Kościelisku, Muga w Poznaniu oraz warszawskie NUTA i Rozbrat 20" - podano. W Polsce jest również jedna restauracja posiadająca dwie gwiazdki Michelin. To krakowska Bottiglieria 1881, która trzeci rok z rzędu utrzymała to odznaczenie. "Śmiałe w smaku i wyjątkowo oryginalne dania sprawiły Inspektorom ogromną przyjemność. Uznali oni, że kuchnia w pełni zasługuje na utrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia" - relacjonuje firma. Trzydaniowy obiad kojarzy mi się z domem. Nie wyobrażam sobie, że w wakacje nie wypiję kompotu z rabarbarem i truskawkami - takiego zimnego, z lodówki - czy nie zjem ciasta drożdżowego - mówił w rozmowie z RMF FM Przemysław Klima, szef Bottiglierii 1881. Zobacz również: Przemysław Klima w RMF FM: Kuchnia świąteczna powinna być tradycyjna. Eksperymenty mogą skończyć się awanturą Przewodnik Michelin. Co oznacza liczba gwiazdek? Gwiazdki przyznawane restauracjom przez przewodnik Michelina to tradycja sięgająca stu lat. We Francji pojawiły się w 1926 r. i dla branży restauracyjnej wciąż są najbardziej liczącym się wyróżnieniem. W Polsce gwiazdkę pierwszy raz uzyskała w 2013 r. restauracja z Warszawy, następnie - restauracje w Krakowie, Poznaniu, Kościelisku, Gdańsku. Jedna gwiazdka oznacza, że restauracja serwuje kuchnię na wysokim poziomie, bardzo dobrą w swojej kategorii. Dwie - to znakomita kuchnia, w której przejawia się wyrafinowanie i talent. Trzy - to kuchnia, której twórcy osiągnęli wyżyny talentu i można ją uznać za dzieło sztuki. Jak podaje Michelin, kryteriów oceny jest pięć: jakość produktów,

połączenie smaków,

biegłość technik kulinarnych,

sposób, w jaki w daniach przejawia się indywidualność kucharza

oraz spójność całego menu. Z kolei obsługa czy styl restauracji nie wpływają na ocenę.