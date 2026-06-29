Marki: Trwa akcja poszukiwawcza – zaginął kolarz
Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, Kazimierza Niewiarowskiego, który uczestniczył w niedzielnych zawodach w mazowieckich Markach. Jak wskazali organizatorzy, mężczyzna startujący na dystansie 28 kilometrów, ostatni raz był widziany na ok. 700 m przed strefą kolarskiego miasteczka, czyli ok. 1600 m przed metą.
„Niewykluczone, że w trakcie wyścigu zjechał z trasy” – podkreślili organizatorzy Poland Bike Marathon we wpisie na platformie Facebook. Do akcji poszukiwawczej zwerbowano policję, straż pożarną i medyków.
Zmarł 30-letni kolarz
Organizatorzy wydarzenia przekazali również tragiczną informację. Zmarł uczestnik niedzielnych zawodów w Markach, 30-letni kolarz, pan Michał. Mężczyzna był zawodnikiem Cateny Wyszków.
Z ustaleń serwisu Miejski Reporter wynika, że zawodnik nie dotarł na linię finiszu. W wyniku akcji poszukiwawczej został odnaleziony około 200 metrów od trasy, w okolicy mety.