RMF24

Tragiczny finał poszukiwań kolarza w Markach (woj. mazowieckie). Uczestnik zawodów, pan Kazimierz, nie żyje – przekazali organizatorzy Poland Bike Marathon. Mężczyzna zaginął podczas niedzielnego wyścigu. Wcześniej poinformowano również o śmierci innego zawodnika, 30-letniego pana Michała.

Nie żyje drugi uczestnik zawodów kolarskich w mazowieckich Markach – przekazali organizatorzy Poland Bike Marathon we wpisie na platformie Facebook. Zmarły to 71-letni zawodnik, pan Kazimierz, którzy od wczorajszego popołudnia był poszukiwany.

Więcej informacji wkrótce.