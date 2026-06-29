Tragedia podczas maratonu kolarskiego. Nie żyje drugi zawodnik
Autor:
Tadeusz Węsierski
Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (10:47)
Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (10:55)
Tragiczny finał poszukiwań kolarza w Markach (woj. mazowieckie). Uczestnik zawodów, pan Kazimierz, nie żyje – przekazali organizatorzy Poland Bike Marathon. Mężczyzna zaginął podczas niedzielnego wyścigu. Wcześniej poinformowano również o śmierci innego zawodnika, 30-letniego pana Michała.
Nie żyje drugi uczestnik zawodów kolarskich w mazowieckich Markach – przekazali organizatorzy Poland Bike Marathon we wpisie na platformie Facebook. Zmarły to 71-letni zawodnik, pan Kazimierz, którzy od wczorajszego popołudnia był poszukiwany.
Więcej informacji wkrótce.