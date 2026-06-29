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Tragiczny finał poszukiwań kolarza w Markach (woj. mazowieckie). Uczestnik zawodów, pan Kazimierz, nie żyje – przekazali organizatorzy Poland Bike Marathon. Ciało mężczyzny znaleziono niedaleko trasy niedzielnego wyścigu, podczas którego 71-latek zaginął. Wcześniej poinformowano również o śmierci innego zawodnika, 30-letniego pana Michała.

Tragiczny finał poszukiwań kolarza. Nie żyje 71-letni pan Kazimierz

Nie żyje drugi uczestnik zawodów kolarskich w mazowieckich Markach – przekazali organizatorzy Poland Bike Marathon we wpisie na platformie Facebook. Zmarły to 71-letni zawodnik, pan Kazimierz, którzy od wczorajszego popołudnia był poszukiwany. Jego ciało znaleziono niedaleko trasy wyścigu.

Mężczyzna, jak wskazali wcześniej organizatorzy, startował na dystansie 28 kilometrów; ostatni raz widziany był na trasie. Jego poszukiwania trwały całą noc zarówno z ziemi, jak i powietrza. Do akcji zaangażowano strażackie drony, policję oraz wojsko.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Wcześniej przekazano również informację o śmierci innego zawodnika niedzielnych zawodów w Markach – 30-letniego kolarza, pana Michała. Mężczyzna był zawodnikiem Cateny Wyszków. Jego ciało znaleziono wczoraj, około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie – ustalił dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.

Prokuratura wszczęła śledztwo zarówno w sprawie śmierci młodszego z uczestników, jak i samej organizacji zawodów. Śledczy chcą ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigów w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci młodszego z kolarzy, lecz najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-letniego pana Kazimierza.