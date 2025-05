"Dzień jutrzejszy, 8 maja 2025 roku, ogłaszam dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim" - napisał w środę wieczorem w komunikacie rektor wraz z Kolegium Rektorskim UW. To pokłosie makabrycznego zdarzenia - 22-letni Polak w bestialski sposób zabił siekierą pracownicę uczelni. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Atak siekierą na Uniwersytecie Warszawskim, 7 maja 2025. Komunikat uczelni / Radek Pietruszka / PAP

"Dzisiaj w godzinach popołudniowych Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza Koleżanka, Pracownica UW. Sprawca został ujęty. Rodzinie i najbliższym wyrażamy ogromny żal i współczucie. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej (...)" - taki komunikat wydał Uniwersytet Warszawski w środę wieczorem.

Rektor i Kolegium Rektorskie uczelni poinformowało, że w związku z tą wstrząsającą sytuacją czwartek, 8 maja, będzie dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim.

Do ataku doszło ok. godz. 18:40. Na teren uczelni wtargnął mężczyzna uzbrojony w siekierę. Rzucił się na przebywających tam ludzi. Nie żyje kobieta, druga osoba została ciężko ranna i trafiła do szpitala.

Ofiara śmiertelna to pracownica pionu administracyjnego uczelni. Poszkodowana osoba to pracownik straży uniwersyteckiej, który próbował interweniować.

Policja zatrzymała już napastnika. To 22-letni Polak. Na miejscu cały czas pracują służby.

O reakcje świadków, pracownic Uniwersytetu Warszawskiego, pytał reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.