Kolejny incydent z dronem w okolicach lotniska imienia Chopina w Warszawie. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydały Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Porty Lotnicze i PLL LOT.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W oświadczeniu czytamy, że piloci samolotu zgłosili w sobotę obecność drona w przestrzeni powietrznej. Znajdował się on poza terenem lotniska, w odległości około 40 kilometrów.

PAŻP zawiadomiła w tej sprawie organy ścigania, bo bezzałogowiec mógł spowodować zagrożenie dla samolotu

Dwa poważne incydenty z dronami

W sobotę 13 maja dron niebezpiecznie zbliżył się do maszyny lądującej po południu na lotnisku Chopina w Warszawie. Portal TVN24 podał, że dron przeleciał 30 m obok embraera LOT-u lecącego z Poznania. Piloci raportowali potem, że dron miał 3 metry.

Zobacz również: Wielki dron blisko lądującego samolotu na lotnisku Chopina

Dwa dni później dron typu quadrocopter znalazł się w bliskiej odległości pod samolotem zmierzającym na lotnisko w Pyrzowicach. Załoga maszyny linii Wizz Air z Eindhoven do Katowic lecąc nad dzielnicą Myszkowa - Mrzygłodem na wysokości ok. 1200 metrów zobaczyła go 50 metrów przed sobą.