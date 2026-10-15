Donald Tusk z wielką piłą. Protest Greenpeace w Warszawie

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W trzecią rocznicę wyborów wygranych przez koalicję pod przewodnictwem Donalda Tuska aktywiści Greenpeace rozwiesili w Warszawie wielki banner z podobizną szefa rządu. Lider Koalicji Obywatelskiej trzyma na nim wielką piłę, a nad jego podobizną widnieje napis: „Gdzie te lasy bez pił?”

Banner o powierzchni 100 metrów kwadratowych z podobizną lidera KO zawisł na ścianie bloku naprzeciw gmachu Sejmu. Greenpeace wyjaśnił w komunikacie, że akcja to przypomnienie o obietnicy złożonej przez szefa rządu. Chodzi o ochronę przed wycinką 20 proc. najcenniejszych lasów.

Zamiast obiecanych 20 proc. lasów bez wycinek, obecnie trwale chronionych jest zaledwie około 5 proc. lasów publicznych w Polsce. W ogromnej większości są to lasy w parkach narodowych i rezerwatach, które powstały przed 2023 rokiem. Wyborcy, którzy zagłosowali na Donalda Tuska i jego koalicjantów, by zakończyć niszczenie polskich lasów, mają prawo czuć się oszukani - oceniają ekolodzy.

Banner z podobizną Donalda Tuska (fot. Michał Dobrołowicz) / RMF FM

Donald Tusk obiecywał Polakom realną zmianę. Po latach eksploatacji i bezmyślnego niszczenia nasze najcenniejsze lasy miały być wreszcie chronione. Zaczyna się czwarty rok tej kadencji Sejmu. To ostatni moment, żeby premier Tusk pokazał, że nie rzuca słów na wiatr i potrafi skutecznie zrealizować swoje obietnice – zauważył Marek Józefiak, rzecznik Greenpeace Polska.

Aktywiści i policjanci na miejscu protestu (Max Zieliński / Greenpeace Polska) / materiały prasowe

Aleksandra Wiktor, koordynatorka kampanii przyrodniczych w Greenpeace Polska przekazała, że aktywiści przez ostatnie lata odwiedzili najdziksze zakątki Polski, żeby dokumentować zniszczenia w najcenniejszych lasach.

Śledziliśmy ciężarówki, które wywożą wiekowe buki wycięte w Bieszczadach na Słowację do fabryki międzynarodowego koncernu, w której produkuje się tekturę. Pozwalać, by bieszczadzkie lasy były przerabiane na tekturę to zbrodnia na naszym dziedzictwie przyrodniczym. Nie jest jeszcze za późno, by Donald Tusk udowodnił, że potrafi tę zbrodnię powstrzymać - oceniła. Zobacz wpis na X

Aktywiści zarzucają politykom obecnej władzy chwalenie się nowymi rezerwatami przyrody, których powierzchnia jest niewielka.

Największy nowy rezerwat przyrody utworzony przez rząd Tuska to Bliżyńskie Lasy Naturalne. Ma on niecałe 30 kilometrów kwadratowych. Żeby spełnić swoją obietnicę ochrony 20 proc. najcenniejszych lasów przed wycinką, rząd musiałby obejmować ochroną las o wielkości tego rezerwatu codziennie przez cały nadchodzący rok. Taka jest skala zwłoki w realizacji obietnicy złożonej przez rząd Donalda Tuska – mówił Krzysztof Cibor, szef zespołu kampanii w Greenpeace Polska.