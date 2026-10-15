Akcja służb w okolicach Sejmu. Na jezdni nietypowa substancja

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Akcja straży pożarnej w okolicy Sejmu, przy ulicy Matejki w centrum Warszawy. Służby sprawdzają nietypową substancję, którą przechodnie zauważyli na jezdni. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, na miejscu pracuje 7 strażackich zastępów.

W czwartkowe popołudnie służby interweniują w rejonie Sejmu, przy ulicy Matejki w centrum Warszawy. Przechodnie mieli zauważyć na jezdni nietypową substancję.

Na miejsce zdarzenia skierowano siedem zastępów straży pożarnej.

Utrudnienia w ruchu w centrum miasta

W związku z akcją strażaków ulica Matejki została całkowicie zablokowana. Kierowcy oraz piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w tej części centrum Warszawy.

Służby apelują o omijanie tego rejonu i korzystanie z innych tras. Według informacji przekazanych przez służby, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.

Na razie nie wiadomo, czym dokładnie była substancja, która pojawiła się na jezdni.