Ćwiczenia Syrena-26 na Mazowszu. Mogą zabrzmieć syreny alarmów

Podczas ćwiczeń mieszkańcy mogą usłyszeć ciągły dźwięk syren alarmowych, trwający jedną minutę. Jak poinformował wojewoda mazowiecki, działania służą sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz wewnętrznych procedur reagowania w województwie.
„Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań” – przekazano w komunikacie.
Jak brzmią właściwe sygnały alarmowe?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w polskim systemie alarmowania obowiązują dwa podstawowe sygnały.
- Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny, trwający trzy minuty.
- Odwołanie alarmu oznacza ciągły dźwięk syreny przez trzy minuty.
Alarm może być także przekazywany w formie komunikatu głosowego. Z głośników trzykrotnie powtarzana jest wtedy informacja: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”. W przypadku odwołania sygnału nadawany jest komunikat: „Uwaga! Odwołuję alarm…”.
Syreny ostrzegają nie tylko przed działaniami zbrojnymi
System syren alarmowych, instalowanych m.in. na budynkach użyteczności publicznej i słupach oświetleniowych, służy ostrzeganiu przed różnymi zagrożeniami. Może być wykorzystywany m.in. w razie działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub skażenia terenu.