Ćwiczenia Syrena-26 na Mazowszu. Mogą zabrzmieć syreny alarmów

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Od poniedziałku do piątku na terenie województwa mazowieckiego prowadzone będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena-26. W ich trakcie uruchomiony zostanie system alarmowania i ostrzegania ludności. Wojewoda mazowiecki apeluje o zachowanie spokoju – emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny.

Podczas ćwiczeń mieszkańcy mogą usłyszeć ciągły dźwięk syren alarmowych, trwający jedną minutę. Jak poinformował wojewoda mazowiecki, działania służą sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz wewnętrznych procedur reagowania w województwie.

„Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań” – przekazano w komunikacie.

Jak brzmią właściwe sygnały alarmowe?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w polskim systemie alarmowania obowiązują dwa podstawowe sygnały.

Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny, trwający trzy minuty.

Odwołanie alarmu oznacza ciągły dźwięk syreny przez trzy minuty.

Alarm może być także przekazywany w formie komunikatu głosowego. Z głośników trzykrotnie powtarzana jest wtedy informacja: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”. W przypadku odwołania sygnału nadawany jest komunikat: „Uwaga! Odwołuję alarm…”.

Syreny ostrzegają nie tylko przed działaniami zbrojnymi

System syren alarmowych, instalowanych m.in. na budynkach użyteczności publicznej i słupach oświetleniowych, służy ostrzeganiu przed różnymi zagrożeniami. Może być wykorzystywany m.in. w razie działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub skażenia terenu.