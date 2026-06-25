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Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Rosjanin ukrywał się w Warszawie

Opracowanie: , Dzisiaj, 25 czerwca (12:50)

Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy straży granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców.

Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Rosjanin ukrywał się w Warszawie
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Warszawie zatrzymano Rosjanina ściganego czerwoną notą Interpolu za podrabianie dokumentów i oszustwa finansowe; podczas kontroli posługiwał się fałszywym łotewskim dowodem osobistym, a jego tożsamość ustalono dzięki odciskom palców.
  • Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie mężczyzny, który został przyjęty przez sąd, a zatrzymany trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
  • Podczas akcji służb zatrzymano także Ukraińca uchylającego się od powrotu do kraju oraz Białorusinkę przebywającą nielegalnie w Polsce, której nakazano wyjazd i zakazano ponownego wjazdu na 2 lata.

Władze Łotwy ścigały Rosjanina za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. 

Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dowodu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. 

Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina, który został pozytywnie rozpatrzony. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.

W czasie akcji służb zatrzymano również Ukraińca, który od 3 lat uchylał się od wykonania decyzji zobowiązującej go do powrotu do ojczyzny. Mężczyzna został doprowadzony do drogowego przejścia granicznego w Zosinie.

Trzecią zatrzymaną osobą była Białorusinka, która od ponad 2 lat przebywała w Polsce nielegalnie, bez wizy ani innego dokumentu uprawniającego do pobytu. Nakazano jej wyjazd i zakazano ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw obszaru Schengen przez 2 lata.

Źródło: RMF FM
Tagi: Interpol

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