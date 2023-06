Jesteś burmistrzem i tracisz prawo jazdy za spowodowanie kolizji po pijanemu. Nie masz, jak korzystać z samochodu, to co robisz? Za pieniądze gminy zatrudniasz sobie kierowcę. Jak dowiedział się reporter RMF FM, z taką sytuacją mamy do czynienia w Nowym Mieście koło Płońska na Mazowszu.