Atak na policjantów CBZC w Warszawie. 29-latek miał dwa kastety i maczetę

RMF24

Uzbrojony w dwa kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Później, podczas próby zatrzymania, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Agresor został zatrzymany - ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Atak na policjanta w Warszawie

Do ataku doszło przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej w Warszawie. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, funkcjonariusz szedł na służbę, gdy został zaatakowany przez uzbrojonego w kastet mężczyznę.

Napastnik uderzył policjanta w okolice głowy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci zatrzymali napastnika przy stacji metra Kabaty

Policjanci zauważyli podejrzanego w rejonie stacji metra Kabaty i podjęli wobec niego interwencję. W trakcie próby zatrzymania 29-latek zaatakował kolejnych funkcjonariuszy.

„Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala” – mówi RMF FM starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak przekazała, pozostali dwaj policjanci odnieśli niegroźne obrażenia.

Przy zatrzymanym znaleziono dwa kastety i maczetę

Przy 29-latku funkcjonariusze znaleźli dwa kastety oraz maczetę. Mężczyzna został zatrzymany i obecnie prowadzone są z jego udziałem czynności na komendzie.

Jak nieoficjalnie ustaliła reporterka RMF FM, zatrzymany nie szukał konkretnej osoby - zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości. 29-latek mówił, że jest prześladowany i podsłuchiwany przez służby. Okoliczności zdarzenia oraz motywy jego działania są wyjaśniane.