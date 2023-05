Incydent przed mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Kwiaty miał tam składać ambasador Rosji w Polsce. Otoczony przez tłum ludzi, policję i fotoreporterów Siergiejew Andriejew ostatecznie z tego zrezygnował i w ogóle nie wszedł na teren nekropolii.

Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andiejew / Tomasz Gzell / PAP

Limuzyna z ambasadorem podjechała przed wejście do mauzoleum. Ambasador Siergiej Andriejew wyszedł w asyście ochroniarzy. Byli tam również policjanci.

Ambasadora otoczyli także demonstrujący tam Ukraińcy, przeciwnicy rosyjskiej agresji. Z głośników rozległy się głosy: "Panie ambasadorze, proszę powiedzieć swojemu szefowi, co pan tutaj widzi - trwa happening ukraińskich działaczy".

Protest na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich / Tomasz Gzell / RMF FM

Wtedy Siergiej Andriejew odwrócił się na pięcie, wsiadł do limuzyny i odjechał. Na razie nie wiadomo, czy złoży wieńce przed pomnikiem, czy wrócił do ambasady. Do mauzoleum może wrócić jeszcze innymi drogami.

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Warszawie / Krzysztof Zasada / RMF FM

Rosyjski dyplomata chciał złożyć kwiaty przed mauzoleum, ponieważ dzisiaj Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa, czyli dzień zakończenia II wojny światowej.