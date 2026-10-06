Afera w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk pojawił się w prokuraturze

RMF24

Dawid Kacprzyk – młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej – pojawił się dziś w prokuraturze – informuje reporter RMF FM Michał Radkowski. „Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe, bardzo długo” – przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Sprawa ma związek z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym.

Dawid Kacprzyk jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji miał zarobić w ciągu roku ponad półtora miliona złotych w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Pojawienie się lekarza w prokuraturze potwierdził w rozmowie z RMF FM rzecznik warszawskiej prokuratury.

Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe, bardzo długo – powiedział prok. Piotr Skiba i zapowiedział, że szczegóły będą ujawnione podczas konferencji prasowej w środę.

Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu br. Dotychczas mężczyzna nie był przesłuchiwany.