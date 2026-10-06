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Afera w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk pojawił się w prokuraturze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (17:08)

Dawid Kacprzyk – młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej – pojawił się dziś w prokuraturze – informuje reporter RMF FM Michał Radkowski. „Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe, bardzo długo” – przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Sprawa ma związek z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym.

Afera w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk pojawił się w prokuraturze
Dawid Kacprzyk/fot. Pawel Wodzynski /East News

Dawid Kacprzyk jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji miał zarobić w ciągu roku ponad półtora miliona złotych w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Pojawienie się lekarza w prokuraturze potwierdził w rozmowie z RMF FM rzecznik warszawskiej prokuratury.

Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe, bardzo długo – powiedział prok. Piotr Skiba i zapowiedział, że szczegóły będą ujawnione podczas konferencji prasowej w środę.

Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu br. Dotychczas mężczyzna nie był przesłuchiwany.


Źródło: RMF FM
Tagi: Dawid Kacprzyk Warszawski Szpital Południowy
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