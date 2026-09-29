Złożyła dymisję po aferze w Szpitalu Południowym. Ma nową pracę

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„Informuję i bardzo się cieszę, że w październiku dołączam do zespołu Narodowego Centrum Kultury” - napisała w mediach społecznościowych była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Z pracy w warszawskim ratuszu zrezygnowała w wyniku afery w Szpitalu Południowym.

Aldona Machnowska-Góra będzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Na stanowisku zastąpi Michała Kosiorka, który w ostatnich dniach objął funkcję zastępcy dyrektora ds. historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Pileckiego.

W swoim wpisie zaznaczyła, że jej „dotychczasowe wieloletnie doświadczenie pracy w sektorze kultury - zarówno w organizacjach pozarządowych, instytucji kultury i wreszcie samorządzie warszawskim na polu polityk kulturalnych, organizacji wydarzeń, inwestycji, edukacji kulturalnej i rozwoju uczestnictwa w kulturze będzie mogła wykorzystać w pracy zastępczyni dyrektora".

„Łączy nas przekonanie o wyjątkowej roli kultury. To kultura pozwala zachować spójność społeczną, rozwija kompetencje, daje odwagę w myśleniu i działaniu, wpływa na zdrowie psychiczne i jest ważna w budowaniu odporności na kryzysy. Rola Narodowego Centrum Kultury jest tu kluczowa i to będzie olbrzymi zaszczyt razem z zespołem realizować programy i projekty, które budują i wzmacniają kulturę w Polsce" - dodała.

Przychodzi reporter do lekarza, a tam Dawid Kacprzyk. Tak zareagował na pytanie o aferę Dawid Kacprzyk, 28-letni bohater afery dotyczącej Szpitala Południowego, który w ubiegłym roku miał zarobić 1,6 mln zł w warszawskim szpitalu jako koordynator SOR, kontynuuje karierę ok. 40 km Warszawy w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Na wizytę…

Była w radzie nadzorczej Szpitala Południowego

Aldona Machnowska-Góra urodziła się 11 czerwca 1972 roku w Warszawie. Kierowała teatrami m.in. Teatrem Konsekwentnym czy Teatrem WARSawy. W styczniu 2015 została zastępczynią dyrektora Teatru Studio im. Witkiewicza w Warszawie – funkcję tę pełniła przez trzy lata. Jest inicjatorką Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego i projektu „Usłyszeć Teatr" dla osób niesłyszących.

W listopadzie 2020 została wiceprezydentem Warszawy, odpowiedzialnym za zadania z zakresu kultury, polityki lokalowej, spraw społecznych oraz stanu cywilnego. Weszła w skład rady nadzorczej spółki Pałac Saski. Zasiadała także w radzie nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, odwołanej przez prezydenta Warszawy w czerwcu 2026 po ujawnieniu nieprawidłowości w tej placówce.