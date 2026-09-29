Złożyła dymisję po aferze w Szpitalu Południowym. Ma nową pracę

Aldona Machnowska-Góra będzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Na stanowisku zastąpi Michała Kosiorka, który w ostatnich dniach objął funkcję zastępcy dyrektora ds. historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Pileckiego.
W swoim wpisie zaznaczyła, że jej „dotychczasowe wieloletnie doświadczenie pracy w sektorze kultury - zarówno w organizacjach pozarządowych, instytucji kultury i wreszcie samorządzie warszawskim na polu polityk kulturalnych, organizacji wydarzeń, inwestycji, edukacji kulturalnej i rozwoju uczestnictwa w kulturze będzie mogła wykorzystać w pracy zastępczyni dyrektora".
„Łączy nas przekonanie o wyjątkowej roli kultury. To kultura pozwala zachować spójność społeczną, rozwija kompetencje, daje odwagę w myśleniu i działaniu, wpływa na zdrowie psychiczne i jest ważna w budowaniu odporności na kryzysy. Rola Narodowego Centrum Kultury jest tu kluczowa i to będzie olbrzymi zaszczyt razem z zespołem realizować programy i projekty, które budują i wzmacniają kulturę w Polsce" - dodała.
Była w radzie nadzorczej Szpitala Południowego
Aldona Machnowska-Góra urodziła się 11 czerwca 1972 roku w Warszawie. Kierowała teatrami m.in. Teatrem Konsekwentnym czy Teatrem WARSawy. W styczniu 2015 została zastępczynią dyrektora Teatru Studio im. Witkiewicza w Warszawie – funkcję tę pełniła przez trzy lata. Jest inicjatorką Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego i projektu „Usłyszeć Teatr" dla osób niesłyszących.
W listopadzie 2020 została wiceprezydentem Warszawy, odpowiedzialnym za zadania z zakresu kultury, polityki lokalowej, spraw społecznych oraz stanu cywilnego. Weszła w skład rady nadzorczej spółki Pałac Saski. Zasiadała także w radzie nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, odwołanej przez prezydenta Warszawy w czerwcu 2026 po ujawnieniu nieprawidłowości w tej placówce.