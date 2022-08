Festiwal istnieje od 2010 r. Tak, jak na samym początku - również i teraz - jest on bezpłatny dla publiczności - powiedział podczas konferencji prasowej pomysłodawca i kurator Festiwalu Królewskie Arkady Sztuki Tomasz Taraszkiewicz. Festiwal odbędzie się w dniach od 5 do 27 sierpnia.

Konferencja prasowa nt. 13. edycji festiwalu Królewskie Arkady Sztuki / Albert Zawada / PAP

Co roku staramy się, żeby program tego wydarzenia był co najmniej tak interesujący, jak w poprzednim. W tym roku też będzie wiele ważnych rzeczy zarówno dla dorosłych, jak i dla naszych młodszej publiczności - powiedział pełnomocnik dyrektora ds. marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie Radosław Dudek.

Program teatralny festiwalu zaprezentował Tomasz Taraszkiewicz. Mamy świetne spektakle teatralne - dwa, w tym jedną premierę. Gdyż spektakl aktorów Teatru Polskiego w Warszawie "Sąd Ostateczny. Rzecz o Karolinie Lanckorońskiej" miał tutaj swoją prapremierę, a teraz 19 sierpnia będzie miał premierę właściwą, także prasową - mówił.

Zwrócił uwagę, że spektakl "dotyczy osoby dla nas bardzo ważnej, najbardziej szczodrej fundatorki dla Zamku Królewskiego w Warszawie, czyli Karoliny Lanckorońskiej". Opowiada o epizodzie z jej życia, kiedy stała jako oskarżycielka przeciwko jednemu z esesmanów, którzy przyczynili się do zabicia profesorów uniwersytetu lwowskiego - wyjaśnił.

Poinformował, że przedstawienie "Monsieur Charlie" Teatru HoM odbędzie się w Ogrodach Królewskich koło Arkad Kubickiego.

Co roku staramy się, żeby jedno-dwa wydarzenia miały miejsce w Ogrodach, którymi się szczycimy i które od paru lat są wspaniałe - mówił. To jest opowieść o Charlie'm Chaplinie - trochę w konwencji kina niemego. Myślę, że będzie to bardzo interesujące. (...) Jest to coś z jednej strony bardzo zabawnego, jak u Chaplina, a z drugiej wzruszającego - ocenił Taraszkiewicz.

Festiwal zainauguruje monogram Agnieszki Przepiórskiej

13. Festiwal Królewskie Arkady Sztuki zainauguruje 5 sierpnia o godz. 20 monodram Agnieszki Przepiórskiej "Simona K. Wołająca w puszczy" o niezwykłej postaci Simony Kossak, związanej z Puszczą Białowieską - zapowiedział jeden ze współorganizatorów festiwalu, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki Andrzej Mrowiec.

Jak dodał, "dzisiaj jest to spektakl, który wszedł już do repertuaru Teatru Słowackiego w Krakowie, a Agnieszka Przepiórska jest w zespole tego teatru".

Bogaty program muzyczny i atrakcje dla najmłodszych

Andrzej Mrowiec przedstawił program muzyczny wydarzenia. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, widzowie natrafią na bardzo rozmaite propozycje. Bo traktujemy ten festiwal jako możliwość pokazania bardzo różnych gatunków muzyki - zaznaczył.

Zapowiedział, że w soboty o godz. 12 odbywać się będą koncerty dla dzieci pt. "Dzień dobry, Muzyko". Jest to koncert wprowadzający dzieci w świat muzyki klasycznej, zapoznający z instrumentami. Dużo znakomitej muzyki i wspaniałej zabawy - wyjaśnił Andrzej Mrowiec.

Wieczorem 6 sierpnia wystąpi Duo Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki. To młodzi, znakomici muzycy, którzy grają muzykę polską - mówił. Jak zaznaczył, "będzie to ich własna historia muzyki polskiej od baroku do utworów kompozytorów współczesnych". Znajdą się w tym programie utwory Błażewicza specjalnie napisane dla tego zespołu. Skład zespołu instrumentalny jest niezwykle interesujący, bo to skrzypce z akordeonem - ocenił Mrowiec.

Kolejny koncert 12 sierpnia

Zapowiedział, że kolejny koncert odbędzie się 12 sierpnia, tym razem zostanie poświęcony piosence aktorskiej. Będzie można posłuchać piosenek Ewy Demarczyk w wykonaniu Anny Sroki-Hryń, związanej dzisiaj z Teatrem Muzycznym "Roma".

Jest ona laureatka wielu konkursów, jest także wykładowczynią warszawskiej Akademii Teatralnej - przypomniał, dodając, że "spotkanie z nią i z jej interpretacjami piosenek Ewy Demarczyk to będzie z pewnością ogromne wydarzenie".

Zapowiedział, że 20 sierpnia o godz. 19 odbędzie się koncert "Jazz solo piano" w wykonaniu Adama Makowicza.

Ostatnim wydarzeniem będzie koncert sopranistki Joanny Woś i orkiestry Warsaw Camerata. On wyjątkowo odbędzie się 27 sierpnia w innym miejscu. Nie tutaj w Arkadach Kubickiego (...), a to wydarzenie będzie się odbywał w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie - powiedział Taraszkiewicz.

Wnętrza są wyjątkowe, ale również artystka i orkiestra są wyjątkowe - podkreślił. W programie koncertu znalazły się utwory Johanna Sebastiana Bacha.

Cykl Arkady Dzieciom

W cyklu Arkady Dzieciom obok koncertów "Dzień dobry, Muzyko" mali widzowie będą mogli obejrzeć także nowatorsko zinterpretowaną historię "Czerwonego Kapturka" w wykonaniu aktorów warszawskiego Teatru Scena 96 oraz poetycki spektakl dla dzieci utrzymany w stylistyce Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu białostockiego Teatru pod Orzełkiem.

Wydarzenia w ramach cyklu Arkady Dzieciom przeznaczone są dla uczestników w wieku powyżej 5 lat.

Szczegółowe informacje o programie festiwalu znaleźć można na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wszystkie spektakle i koncerty (poza występem Warsaw Camerata z Joanną Woś) odbędą się w Arkadach Kubickiego i sąsiadujących z nimi Ogrodach Królewskich.

Festiwal został zorganizowany przy wsparciu finansowym warszawskiego ratusza.