14-letnia Alicja z Rumi w Pomorskiem w środę rano wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Służby opublikowały wizerunek oraz rysopis dziewczynki i zwróciły się z prośbą o kontakt do każdego, kto wie, gdzie się znajduje. "Jest to już kolejne samowolne oddalenie nieletniej z miejsca zamieszkania" - poinformowali wejherowscy funkcjonariusze.

/ Shutterstock Zaginęła 14-letnia Alicja z Rumi w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim. W środę rano, 5 marca, wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Nie skontaktowała się też z bliskimi. Co więcej, policja informuje, że to nie pierwsze zniknięcie dziewczynki. Nastolatka ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i czarne włosy do ramion. W momencie zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę z kapturem, czarno-białe spodnie z guzikami po bokach i czarne buty na platformie. / Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie / Policja "Jeśli ktoś ma informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatki lub ustalenia jej miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie pod numerem tel. 47 742 97 22 lub 112" - zaapelowano.