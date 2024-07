"Love Is in the Air" mogli sobie nucić przechodnie, widząc, co wyczynił w Kartuzach pewien 25-latek. Mężczyzna jadąc na rowerze wysyłał policjantom buziaki i tak się zapatrzył w radiowóz, że uderzył w słup. Romantyzmu całej historii ujmuje jednak fakt, że rowerzysta był pod wpływem alkoholu.