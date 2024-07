W jednym z bloków w dolnośląskiej Bielawie doszło do wybuchu gazu. Ranna została jedna osoba. Służby ewakuowały ok. 40 mieszkańców.

Blok, w którym doszło do wybuchu gazu / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie /

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 16:25 na os. Włókniarzy w Bielawie (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie).

W bloku na czwartym piętrze wybuchł gaz. Ranna została jedna osoba.

Zniszczeniu uległo całkowicie jedno mieszkanie na ostatniej kondygnacji budynku, całe wyposażenie, a także jedna ze ścian zewnętrznych i okna po drugiej stronie tego budynku - powiedział w rozmowie z RMF FM st. bryg. Krzysztof Gielsa z dolnośląskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że pożar został szybko ugaszony.

Ewakuowano ok. 40 osób

Ok. 40 mieszkańców mieszkańcy z klatki, w której doszło do wybuchu, a także z klatek sąsiednich, zostało ewakuowanych. Na razie nie wiadomo, czy ludzie będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

Jak tylko uporamy się działaniami, postaramy się wejść do środka. Zostaną wykonane wstępne oględziny, na podstawie których będzie można podejmować dalsze decyzje - powiedział st. bryg. Krzysztof Gielsa.

Na pewno trzeba będzie dokładnie sprawdzić cały budynek, czyli wszystkie instalacje - tak, aby mieć pewność co do ich stanu, czy nie ma dodatkowego zagrożenia - dodał.

Strażak podkreślił, że niezbędne będzie również zabezpieczenie powstałego otworu w ścianie, bo - jak stwierdził - "praktycznie ściana o szerokości całego mieszkania wyleciała na zewnątrz".