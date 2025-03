Policjanci zatrzymali 32-latka, który włamał się do gdyńskiego przedszkola, a słysząc alarm - ukrył się w szafie dyrektorki. Zatrzymany został na gorącym uczynku. O jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 8 lat więzienia.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Policjanci w sobotę otrzymali zgłoszenie o włamaniu do przedszkola. Na miejscu była już pani dyrektor. Drzwi do jej gabinetu zostały wyważone, czujnik ruchu zniszczony, a okno i tylne drzwi do placówki uszkodzone.

Mundurowi ustalili, że dyrektorka miała nieodebrane połączenie, które, jak się potem okazało było informacją o włączonym systemie alarmowym w budynku przedszkola - tłumaczy oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Jolanta Grunert.

Wicedyrektorka poprosiła jednego z funkcjonariuszy, by sprawdził, czy w szafie nadal znajduje się jej laptop. Policjant otworzył drzwi, a tam zamiast sprzętu elektronicznego znalazł kucającego mężczyznę.

Mężczyzną okazał się 32-letni mieszkaniec Rumii. Mundurowi znaleźli przy nim rękawiczkę materiałową, dwie rękawiczki lateksowe oraz torebkę prezentową z metalową rurką z zagiętą końcówką oraz wygiętym metalowym szpikulcem z gumową rękojeścią - dodaje.

32-latek twierdził, że widział innych włamywaczy, których próbował zatrzymać, ale ci uciekli. Gdy na miejscu pojawiła się dyrektorka, postanowił przeczekać całą sytuację w szafie.

Okazało się, że był on wielokrotnie notowany za kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz przywłaszczenie.

Na miejsce przyjechał technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady - zaznacza Grunert.

Mężczyzna został zatrzymany, o jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.