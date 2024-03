Od poniedziałku, 25 marca, gdańszczanie mogą zamówić za symboliczną złotówkę "Czarne złoto ogrodników", czyli tzw. kompost produkowany przez Zakład Utylizacyjny z odpadów bio segregowanych przez mieszkańców - przekazał gdański urząd miasta.

Informację o akcji "Czarne złoto ogrodników" opublikował Urząd Miasta Gdańska na swojej stronie internetowej.

"Czarne złoto ogrodników" za symboliczną złotówkę

Jak poinformował magistrat, od poniedziałku, 25 marca, gdańszczanie mogą zamówić za symboliczną złotówkę "Czarne złoto ogrodników", czyli tzw. kompost produkowany przez Zakład Utylizacyjny z odpadów bio segregowanych przez mieszkańców.

"Zamówienia na kompost będzie można składać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej do środy, 3 kwietnia. Każdego dnia 'Czarne złoto ogrodników' może być zarezerwowane przez 30 osób" - przekazał UM Gdańsk.

Zamówienie można złożyć za pomocą formularza na stronie internetowej akcji.

"Każdy mieszkaniec Gdańska może zamówić 1 tonę lub 0,5 tony kompostu w cenie 1 zł netto/tonę wraz z bezpłatnym transportem. Zapisy rozpoczynają się w poniedziałek, 25 marca, o północy, na stronie internetowej. Rejestracja będzie możliwa do środy, 3 kwietnia. Każdego dnia o godzinie 0:00 uruchomiany będzie formularz, przez który będzie mogło zapisać się 30 osób" - podał gdański magistrat.

UM Gdańsk przypomniał, że Zakład Utylizacyjny od dwóch lat ma pozytywną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (G-1128/22) dotyczącą sprzedaży polepszacza gleby SK-9. "Jest to polepszacz gleby, który może być wykorzystywany również do uprawy roślin polowych czy sadowniczych. Szczegółowe warunki wykorzystania znajdują się decyzji. Środek SK-9 wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być stosowany w uprawie polowej roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na trawniki i do rekultywacji gleb zdegradowanych. Kompost może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy" - przekazał urząd miasta.

"Uwaga! Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest używanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu" - dodał magistrat.

O "czarnym złocie"

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańska, "Czarne złoto ogrodników produkowane jest w naszym zakładzie z bioodpadów segregowanych przez mieszkańców Gdańska".

"Naszą akcją pokazujemy mieszkańcom, że segregacja ma praktyczny wymiar. Dzięki temu, że segregujemy odpady, możemy potem korzystać z wyprodukowanego z nich kompostu. Jest to modelowy przykład gospodarki obiegu zamkniętego, którą konsekwentnie promujemy wśród mieszkańców" - powiedział Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, cytowany przez portal media.gdansk.pl.

Drugi etap akcji

Gdański urząd poinformował, że drugim etapem akcji jest dostarczanie zamówionego kompostu pod wskazany adres.

"Rozwożenie kompostu rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 24 maja. Za transport odpowiadać będą Gdańskie Usługi Komunalne. Wypełniając formularz należy podać dane kontaktowe oraz adres dostawy. Rejestrując się należy pamiętać, że adres dostawy musi znajdować się w granicach administracyjnych Gdańska" - przekazał urząd.

Jak dodaje, "akcja skierowana jest do mieszkańców Gdańska, którzy dokonują opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie danej nieruchomości".