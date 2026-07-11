Tragedia na Kaszubach. 4 osoby na dachu auta, za kierownicą pijany nastolatek

RMF24

17-latek zginął w tragicznym wypadku w Mściszewicach na Kaszubach. Samochód prowadzony przez jego rówieśnika dachował. Kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Nie miał prawa jazdy.

Volkswagenem jechało 9 osób, z czego 4 na dachu, zdj. Pomorska Policja

Volkswagenem jechało 9 osób, z czego 4 na dachu, zdj. Pomorska Policja / Policja

Do tragedii doszło po północy w Mściszewicach. Volkswagenem podróżowało 9 osób - z czego 5 siedziało wewnątrz samochodu, a 4 osoby na dachu.

17-latek jechał przez las. Jak przekazali dziennikarzowi RMF FMF Stanisławowi Pawłowskiemu policjanci, kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Auto dachowało.

Do szpitala trafił 17-letni pasażer. Mimo udzielonej pomocy nie udało się go uratować.

Pozostałym osobom nic się nie stało. Kierujący został zatrzymany. Nie miał uprawnień do prowadzenia samochodów.

Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.