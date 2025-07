Z prędkością 106 km/h jechał 32-letni taksówkarz w terenie zabudowanym na Pomorzu. Został zatrzymany do kontroli przez policję i ukarany. Nie jechał jednak do klienta, ani z pasażerem.

Fragment zapisu z policyjnego wideorejestratora / KWP Gdańsk /

Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Jak relacjonują mundurowi, w miejscowości Trzebielino (pow. bytowski, woj. pomorskie) tamtejsza drogówka za pomocą wideorejestratora nagrała szaleńczą jazdę kierowcy taksówki.

Według pomiaru mężczyzna w obszarze zabudowanym jechał ponad dwa razy więcej, niż pozwalają przepisy - 106 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

"Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że nie przewozi on pasażera, ani do żadnego klienta się nie spieszy. Przekazał policjantom, że zaplanował wypad wędkarski i chciał nadrobić czas" - podała KWP w Gdańsku.

32-letni kierowca został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych, 13 punktami karnymi, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące.