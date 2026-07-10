Szokująca zbrodnia w Gdańsku. Mąż, żona i jej kochanek usłyszeli wyroki

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25-letnia Angelika N., jej mąż 26-letni Kamil N. i kochanek 20-letni Dawid Z. zostali uznani winnymi zabójstwa dziadka kobiety. Dawid Z. i Angelika N. usłyszeli wyrok 25 lat więzienia, zaś mąż kobiety - Kamil N. został skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Przebieg procesu ujawnił, że motywem zbrodni był konflikt rodzinny.

Podsądni zostali doprowadzeni na salę rozpraw z aresztu. Prokurator oskarżył całą trójkę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Morderstwo seniora w Brzeźnie. Mąż, żona i jej kochanek usłyszeli wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił w piątek wyrok wobec oskarżonych - nie zdecydował się na skazanie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Angelika N. oraz Dawid Z. zostali skazani na 25 lat więzienia. Mąż kobiety z kolei usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Okoliczności zbrodni dokonanej na Józefie D.

78-letni Józef D. - dziadek Angeliki N. - został zaatakowany 2 lutego 2025 roku około godz. 6.00 przy ul. Młodzieży Polskiej w Brzeźnie. Mężczyzna szedł do kościoła.

Jak ustalili śledczy, Dawid Z. podbiegł do seniora i zadał mu kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Kamil N. zaś stał w tym czasie „na czatach”. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Chodziło o zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny i związane z tym nieporozumienia.