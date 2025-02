Po prawie 30 godzinach udało się ugasić pożar na Wyspie Portowej w Gdańsku. W akcji od wczoraj brało udział około 100 zastępów strażaków, którzy przekazali teren policji. Teraz wyjaśnianiem sprawy zajmie się prokuratura.

Po prawie 30 godzinach strażacy zakończyli akcję gaśniczą / Adam Warżawa / PAP

Śledztwo ma ustalić, co było przyczyną pożaru. Zostali już przesłuchani pierwsi pokrzywdzeni, będą przesłuchiwani kolejni. Po tych przesłuchaniach i ustaleniu wartości mienia oraz zniszczeń budynku, będzie można powiedzieć, jak duże zniszczenia przyniósł ten pożar - wyjaśniał Mariusz Duszyński rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Wstępnie straty oszacowano na 13 milionów złotych.

O przyszłości prawie stuletniego magazynu ma zadecydować nadzór budowlany.

Miejsce pożaru hali na gdańskiej Przeróbce / Adam Warżawa / PAP

65 proc. hali uległo spaleniu

Według wstępnych szacunków spaleniu uległo ok. 65 proc. hali. Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Romuald Pituła poinformował, że wewnątrz znajdowały się m.in. sprzęt estradowy i nagłośnieniowy czy warsztat samochodowy.

Wyjaśnił, że w środę, na początku działań, strażacy skupili się przede wszystkim na tym, "żeby uratować to, co się da i poinformować wszystkich najemców o konieczności ewakuacji ich mienia".

W jednej z dzierżawionych hal było 1,5 tys. elektrycznych rowerów

Pożar w budynku dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego wybuchł w środę po 13:00. Obiekt znajduje się przy ul. Siennickiej na Przeróbce w Gdańsku. Przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się ok. 60 osób.

Hale są dzierżawione przez różne firmy. W jednej z nich znajdowało się 1,5 tys. rowerów MEVO, w tym ponad 1,3 tys. jednośladów ze wspomaganiem elektrycznym, 162 rowery standardowe oraz 1000 akumulatorów zasilających rowery elektryczne.



Spłonął także sprzęt firmy, która specjalizuje się w transporcie medycznym, zabezpieczeniach medycznych oraz szkoleniach z pierwszej pomocy. Były to m.in. quad z przyczepą ratowniczą, defibrylatory, kardiomonitory, namioty medyczne z wyposażeniem. Na portalu, dzięki któremu można tworzyć zbiórki środków na dowolny cel, podano, że potrzebna jest kwota ok. 300 tys. złotych.



Zniszczony został też sprzęt muzyczny organizatora koncertów. W mediach społecznościowych podano, że były to m.in. nowa scena i zadaszenie sceniczne, nagłośnienie, a także mikrofony i mikroporty. Straty oszacowano na 200 tys. złotych.



Kilka godzin po pożarze zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Grzegorz Szyszko przekazał, że poszkodowana została jedna osoba, która brała udział w ewakuacji mienia. Jedna osoba poczuła się źle i została przetransportowana do szpitala. Wiem, że nic jej zdrowiu nie zagraża - powiedział.



W trakcie gaszenia pożaru Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało wiadomości do mieszkańców Gdańska informując, że wydobywający się dym może być toksyczny. Zalecano by zamykać okna i nie zbliżać się do miejsca pożaru.