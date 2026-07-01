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Pędził hulajnogą elektryczną 70 km/h. Tak się tłumaczył

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (12:44)

46-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję na drodze wojewódzkiej 212 na Pomorzu po tym, jak hulajnogą elektryczną jechał z prędkością blisko 70 km/h. Za złamanie przepisów otrzymał mandat w wysokości 1100 zł.

Pędził hulajnogą elektryczną 70 km/h. Tak się tłumaczył
Rozwinął na hulajnodze prędkość 70km/h /Policja

Do zdarzenia doszło na trasie między Kozinem a Czarną Dąbrówką na Pomorzu. 

Policjanci drogówki, patrolujący ten odcinek nieoznakowanym samochodem z wideorejestratorem, zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną z niebezpieczną prędkością. 

Pomiar wykazał, że 46-latek jechał aż 69,6 km/h.

Nie miał prawa jazdy – wybrał hulajnogę

Podczas kontroli mężczyzna tłumaczył, że korzysta z hulajnogi, ponieważ ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak sam przyznał, jego hulajnoga może osiągnąć prędkość nawet do 100 km/h. 

Za przekroczenie dozwolonej prędkości 46-latek został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Policjanci podkreślili, że swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hulajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, a po jezdni można nią jechać tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku nie przekracza 30 km/h.

Policja zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z jazdą hulajnogą z dużą prędkością.

 Mały rozmiar kół i wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiają, że przy prędkości niemal 70 km/h wystarczy niewielki kamień, dziura w asfalcie lub podmuch wiatru od innego pojazdu, by kierujący stracił praktycznie całkowitą kontrolę nad maszyną – ostrzega oficer prasowy bytowskiej policji sierż. szt. Dawid Łaszcz.
 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: hulajnoga elektryczna

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