RMF24

46-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję na drodze wojewódzkiej 212 na Pomorzu po tym, jak hulajnogą elektryczną jechał z prędkością blisko 70 km/h. Za złamanie przepisów otrzymał mandat w wysokości 1100 zł.

Do zdarzenia doszło na trasie między Kozinem a Czarną Dąbrówką na Pomorzu.

Policjanci drogówki, patrolujący ten odcinek nieoznakowanym samochodem z wideorejestratorem, zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną z niebezpieczną prędkością.

Pomiar wykazał, że 46-latek jechał aż 69,6 km/h.

Nie miał prawa jazdy – wybrał hulajnogę

Podczas kontroli mężczyzna tłumaczył, że korzysta z hulajnogi, ponieważ ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak sam przyznał, jego hulajnoga może osiągnąć prędkość nawet do 100 km/h.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości 46-latek został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Policjanci podkreślili, że swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hulajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, a po jezdni można nią jechać tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku nie przekracza 30 km/h.

Policja zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z jazdą hulajnogą z dużą prędkością.