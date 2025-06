Statek szkoleniowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, "Horyzont II", wyruszył w podróż na Spitsbergen, łącząc misję edukacyjną z kluczową rolą zaopatrzeniową dla polskich stacji badawczych. Na pokładzie, obok załogi, jest grupa studentów, dla których ten rejs będzie niezapomnianym doświadczeniem.

Jesteśmy bardzo podekscytowani po prostu, bo nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek na tym kole podbiegunowym będziemy - mówi RMF FM jeden ze studentów. Zadania, które przed nimi stoją, są różnorodne i obejmują praktycznie każdy aspekt życia na statku - od kuchni po maszynownię.

Jesteśmy odpowiedzialni praktycznie za wszystko. Od kuchni po maszynownię. Też zmywanie oczywiście talerzy, podłóg, ale to też zależy od sytuacji, która jest danego dnia - opowiada inny praktykant o swoich obowiązkach. Oczywiście najważniejsze zadanie to słuchać bosmana - dodaje z uśmiechem.

Statek wyszedł w morze z Nabrzeża Kutrowego w Gdyni. To nie tylko okazja dla studentów Wydziału Elektrycznego i Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do zdobycia cennego doświadczenia, ale także misja dostarczenia niezbędnego zaopatrzenia dla polskich stacji polarnych.

Mój syn płynął 15 lat temu, pamiętam jak wtedy płakałam, dziś wypływa mój wnuk. Nie było telefonów wtedy, dziś inny komfort, ale przeżywam tak samo. To ich przygoda na całe życie - mówi babcia jednego ze studentów, która stała na nabrzeżu. Żegnałam się tydzień, ale niech robi, to co robi, niech się uczy i niech wraca jak najszybciej - mówi dziewczyna innego z praktykantów.

Płyniemy z naukowcami na Spitsbergen. Zabieramy ich do stacji polarnych i zabieramy też ich sprzęt, towary, żywność, paliwo, wszystko to, co potrzebują do funkcjonowania na stacjach - mówi RMF FM Dariusz Jellonnek, dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich.

"Horyzont II" nie tylko dostarczy niezbędne zaopatrzenie, ale także umożliwi wymianę ekip naukowych stacjonujących na Arktyce. To kluczowy element wsparcia dla polskich stacji badawczych, zapewniający ciągłość badań i funkcjonowania w trudnych warunkach arktycznych.