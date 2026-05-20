Dyrektywa UE 2023/970 wprowadza dla polskich firm obowiązek pełnej przejrzystości wynagrodzeń. Działy HR stoją u progu największej od lat zmiany systemowej. Mimo to, jak wynika z raportu HRrebels Stan Analityki HR w Polsce – edycja VII, blisko 60% firm wciąż nie ma widełek płacowych przypisanych do grup stanowisk lub poziomów zaszeregowania. Zmiana ta jest nieunikniona – pytanie brzmi: czy Twoja firma jest do niej przygotowana?

Dlaczego pracownicy myślą, że zarabiają mniej niż powinni?

W wielu organizacjach występuje zjawisko określane jako "przepaść informacyjna". HR często deklaruje pełną kontrolę nad finansami i sprawiedliwość systemową, podczas gdy pracownicy w badaniach satysfakcji wskazują na poczucie niesprawiedliwości płacowej. Ten konflikt perspektyw rodzi konkretne konsekwencje biznesowe:

Utrata talentów: najlepsi specjaliści odchodzą do konkurencji, która lepiej "czyta" rynek i oferuje stawki adekwatne do rzeczywistości.

Paraliż rekrutacyjny: brak jasnych widełek sprawia, że procesy przeciągają się w nieskończoność, a negocjacje z kandydatami zamieniają się w licytację.

Ryzyko dla rentowności: decyzje podejmowane pod presją czasu lub głośnych żądań pojedynczych pracowników zagrażają stabilności finansowej całej firmy.

Agnieszka Hetmańczyk, ekspert manaHR, podkreśla: "Największym problemem nie jest dziś sama wysokość wynagrodzeń, lecz brak zrozumienia zasad, według których są ustalane. Jeśli pracownicy nie wiedzą, dlaczego zarabiają tyle, ile zarabiają, nawet najlepsza komunikacja HR nie zbuduje zaufania."

Raporty wynagrodzeń - czy warto je mieć?

Raporty wynagrodzeń to źródła danych, które HR używa codziennie - do rozmów z kandydatami, negocjacji podwyżek, planowania budżetów, analizy rotacji pracowników. Zamiast zgadywać "czy 5000 zł to wystarczająco dla tego stanowiska?", HR może powiedzieć: "W naszej branży i regionie mediana dla tego stanowiska wynosi 5200 zł, a my oferujemy 5100 zł - to plasuje nas nieznacznie poniżej mediany rynku". To jest język, którym mówi biznes i argument, który przekonuje zarząd. Dobrym przykładem są raporty wynagrodzeń 2026 od manaHR, które obejmują dane z ponad 1500 przedsiębiorstw. Dzięki nim HR zyskuje neutralny punkt odniesienia, który jest odporny na emocje czy indywidualne naciski. Tak rzetelny benchmark rynkowy pozwala wyjść z pułapki “przypadkowych" pensji.

Dane o wynagrodzeniach - jak ich używać w HR?

Zastosowanie twardych danych rynkowych przekłada się na trzy kluczowe obszary efektywności działów personalnych:

1. Szybkość i pewność decyzji: błyskawiczne ustalanie widełek skraca proces negocjacji z kandydatami oraz pracownikami ubiegającymi się o podwyżkę.



2. Argumentacja przed zarządem: HR przestaje występować w roli "proszącego" o budżet, stając się doradcą, który operuje twardymi liczbami i faktami.



3. Optymalizacja kosztów: dane pozwalają precyzyjnie zidentyfikować miejsca, w których firma nadpłaca lub niedopłaca, co umożliwia sprawiedliwą i efektywną dystrybucję budżetu płacowego.



Ostatni dzwonek na systemowe zmiany

Transparentność wynagrodzeń to obowiązek prawny, który wejdzie w życie w czerwcu 2026 roku, a przede wszystkim magnes dla talentów i fundament silnej kultury organizacyjnej. Firmy, które nie podejmą działań już teraz, ryzykują zderzenie z rzeczywistością, której nie będą w stanie uzasadnić przed pracownikami. Aby skutecznie zarządzać wynagrodzeniami i budować przewagę konkurencyjną w oparciu o precyzyjne dane z mikroregionów i branż, warto wykorzystać profesjonalne raporty wynagrodzeń, które stanowią fundament dla każdej strategicznej decyzji w HR. manaHR to polska firma, która dostarcza działom HR i zarządom narzędzia wspierające zarządzanie wynagrodzeniami, planowanie podwyżek i budowę transparentnych systemów płac. Kluczowym produktem są raporty płacowe, uznawane za jedne z największych w Polsce. W pojedynczych edycjach analiz udział bierze ponad 1500 przedsiębiorstw, a dane obejmują blisko pół miliona pracowników, co czyni je jednym z najbardziej reprezentatywnych źródeł wiedzy o wynagrodzeniach w Polsce.