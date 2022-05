Prawie 6,5 km długości mają wszystkie istniejące buspasy i pasy tramwajowo-autobusowe w Gdańsku. Do tej liczby Zarząd Transportu Miejskiego zamierza dodać kolejne 3 km. Sprawdźcie, na których gdańskich ulicach powstaną nowe pasy jezdni przeznaczone m.in. dla komunikacji miejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ostatnich dniach informowaliśmy o ogłoszonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska przetargu na opracowanie koncepcji dla buspasa w ul. Spacerowej łączącej Oliwę z Osową. W przyszłym tygodniu, 24 maja, powinniśmy poznać oferty w tym konkursie. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydłużył z kolei buspas w śródmieściu, który prowadzi pojazdy komunikacji miejskiej przez Wały Jagiellońskie, na odcinku od Huciska do przystanków na wysokości Bramy Wyżynnej - informuje gdański urząd miasta.

Trwa projektowanie

Obecnie trwają prace projektowe dla planowanego buspasa na ul. Podwale Przedmiejskie, na odcinku od przystanku "Akademia Muzyczna" do przystanku "Brama Żuławska"- będzie to blisko 500 m długości, a także od przystanku "Brama Żuławska" do istniejącego buspasa - około 150 m długości, oraz od przystanku "Żabi Kruk" do Węzła UE - czyli kolejne 400 m. Kolejne buspasy projektowane są aktualnie na ul. Nowej Jabłoniowej, na prawie całym jej odcinku o długości około 2 km - w jednym i drugim kierunku.

Zarząd Transportu Miejskiego wyznaczył już kolejne ulice, w których także powinny pojawić się takie rozwiązania.

Przy wyborze projektów kierujemy się przede wszystkim natężeniem ruchu autobusowego, a także potencjalnymi oszczędnościami czasowymi. Realizacja poszczególnych projektów będzie zależeć od możliwości finansowych miasta Gdańska oraz dostępnego dofinansowania unijnego. Pod uwagę brane są zarówno klasyczne buspasy, jak również pasy autobusowo-tramwajowe (takie jak np. na ul. Rakoczego), a także inne rozwiązania, np. kontrabuspasy - informuje Dagmara Szajda, Kierownik Sekcji Komunikacji i Marketingu ZTM w Gdańsku.

Kontrabuspas to pas ruchu, na którym autobusy poruszają się pod prąd, aby ominąć korki.

Na tych ulicach planowane są kolejne buspasy

Planowane buspasy w Gdańsku:

II etap budowy pasów autobusowo-tramwajowych na ul. Rakoczego i Bulońskiej (zabudowa torowiska umożliwiająca jazdę autobusów i pojazdów uprzywilejowanych) od ul. Schuberta do ul. Myśliwskiej;

(zabudowa torowiska umożliwiająca jazdę autobusów i pojazdów uprzywilejowanych) od ul. Schuberta do ul. Myśliwskiej; w ciągu ul. Słowackiego - Żołnierzy Wyklętych (od przystanku "Słowackiego Działki" do al. Grunwaldzkiej);

(od przystanku "Słowackiego Działki" do al. Grunwaldzkiej); wydłużenie buspasa na Trakcie Św. Wojciecha (od ul. Tomczaka do Węzła Lipce; około 350 m) - jest już koncepcja opracowana przez GZDiZ;

(od ul. Tomczaka do Węzła Lipce; około 350 m) - jest już koncepcja opracowana przez GZDiZ; ul. Trakt Św. Wojciecha od przystanku "Gościnna" do istniejącego buspasa na Wiadukcie Biskupia Górka, około 2 km;

od przystanku "Gościnna" do istniejącego buspasa na Wiadukcie Biskupia Górka, około 2 km; kolejne wydłużenie buspasa na ul. Wały Jagiellońskie , od Huciska do przystanku "Brama Wyżynna" 04, o około 60 m;

, od Huciska do przystanku "Brama Wyżynna" 04, o około 60 m; ul. Łostowicka, na jezdni zachodniej, od przystanku "Emaus" do przystanku "Cmentarz Łostowicki", będzie to kolejne ponad 700 m buspasa w mieście.

Gdzie w Gdańsku dotychczas powstały buspasy?

Obecnie buspasy w Gdańsku mają 4783 m długości. Na kilku ulicach wyznaczone są także pasy tramwajowo-autobusowe o całkowitej długości 1622 m.

Oto istniejące buspasy:

na ul. Smoluchowskiego (kontrbuspas) - został oddany do użytku w październiku 2021 r., powstał na odcinku od Traktu Konnego do ul. Dębinki, jego długość to 270 metrów. Ulica na tym odcinku jest dwukierunkowa jedynie dla autobusów (115, 283), stąd rozwiązanie kontrbuspasa. Autobusy nie poruszają się już wąską ul. Curie- Skłodowskiej. Skrócił się czas dojazdu do największego na Pomorzu szpitala (UCK). Z wydzielonego dla autobusów pasa korzystają także karetki pogotowia ratunkowego;

(kontrbuspas) - został oddany do użytku w październiku 2021 r., powstał na odcinku od Traktu Konnego do ul. Dębinki, jego długość to 270 metrów. Ulica na tym odcinku jest dwukierunkowa jedynie dla autobusów (115, 283), stąd rozwiązanie kontrbuspasa. Autobusy nie poruszają się już wąską ul. Curie- Skłodowskiej. Skrócił się czas dojazdu do największego na Pomorzu szpitala (UCK). Z wydzielonego dla autobusów pasa korzystają także karetki pogotowia ratunkowego; na Trakcie Św. Wojciecha - powstał w kwietniu 2021 r. w ramach budowy wiaduktu Biskupia Górka. Jego długość to w sumie 800 metrów - po 400 metrów w każdą stronę. Dzięki buspasom powstał szybszy dojazd autobusami na Orunię, do Pruszcza Gdańskiego i w drugą stronę - do Śródmieścia;

- powstał w kwietniu 2021 r. w ramach budowy wiaduktu Biskupia Górka. Jego długość to w sumie 800 metrów - po 400 metrów w każdą stronę. Dzięki buspasom powstał szybszy dojazd autobusami na Orunię, do Pruszcza Gdańskiego i w drugą stronę - do Śródmieścia; na ul. Słowackiego - na odcinku od ul. Spadochroniarzy do ul. Słowackiego 201;

- na odcinku od ul. Spadochroniarzy do ul. Słowackiego 201; na ul. Piecewskiej (kontrbuspas) - powstał w listopadzie 2020 r. na fragmencie ul. Piecewskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Jaśkowa Dolina o długości 70 metrów. Dzięki niemu autobusy jadące od strony Suchanina kierują się na wprost, nie stoją w zatorze drogowym na ul. Piecewskiej przed zmianą świateł na skrzyżowaniu z Jaśkową Doliną.

(kontrbuspas) - powstał w listopadzie 2020 r. na fragmencie ul. Piecewskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Jaśkowa Dolina o długości 70 metrów. Dzięki niemu autobusy jadące od strony Suchanina kierują się na wprost, nie stoją w zatorze drogowym na ul. Piecewskiej przed zmianą świateł na skrzyżowaniu z Jaśkową Doliną. na Trakcie Św. Wojciecha -powstał w sierpniu 2019 r., o długości 900 metrów, na odcinku od ul. Tomczaka do kładki nad Radunią;

-powstał w sierpniu 2019 r., o długości 900 metrów, na odcinku od ul. Tomczaka do kładki nad Radunią; na ul. Schuberta - powstał w 2019 r. Ma 350 metrów długości i biegnie od skrzyżowania z ul. Nowolipie do ul. Trzy Lipy;

- powstał w 2019 r. Ma 350 metrów długości i biegnie od skrzyżowania z ul. Nowolipie do ul. Trzy Lipy; na Podwalu Grodzkim - powstał w czerwcu 2018 r., na odcinku od połączenia ulic Wały Piastowskie - Łagiewniki do połączenia ulic Wały Jagiellońskie - Bastion Św. Elżbiety.

Jak informuje Dagmara Szajda, do dziś najdłuższym buspasem w Gdańsku jest oddany do użytku w 2012 r. buspas na Podwalu Przedmiejskim. Liczy 1150 metrów - znajduje się on na odcinku od zjazdu z estakady Elbląska do ul. Słodowników.