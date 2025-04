Koniec śledztwa w sprawie 50-letniego Emila R., który jest oskarżony o morderstwo swojej żony w Gdańsku-Oliwie w sierpniu zeszłego roku. Mężczyzna po zbrodni ukrywał się przed policją w okolicznych lasach. Został zatrzymany następnego dnia rano. Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia.

Emil R. usłyszał zarzut zabójstwa żony w Gdańsku-Oliwie / Adam Warżawa / PAP

Z ustaleń śledztwa wynika, że Emil R. po dokonaniu zbrodni, ukrywał się w oliwskich lasach, zanim został zatrzymany przez policję następnego dnia rano. Małżonkowie, którzy byli w separacji, mieli spotkać się w samochodzie, aby przeprowadzić rozmowę. Wówczas doszło do tragedii - Emil R. zaatakował swoją żonę, zadając jej kilka ciosów nożem.

Prokurator uzyskał opinię biegłych psychiatrów oraz psychologa. W ich ocenie oskarżony w chwili popełnienia czynu miał w pełni zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim zachowaniem, a jego stan pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny - przekazał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokurator oskarżył Emila R. o dokonanie, w zamiarze bezpośrednim, zabójstwa żony Małgorzaty R. (...). Emil R. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia - dodał prokurator.

Emil R. po zatrzymaniu w sierpniu przez kilka godzin składał wyjaśnienia.

Wynika z nich, że nastąpił rozkład tego małżeństwa, z czym on się nie zgadzał. Ta informacja potwierdza wcześniejsze ustalenia prokuratury. Będziemy do końca weryfikować sytuację w tej rodzinie. Mężczyzna samego ataku nie pamięta, natomiast po ataku oddalił się do lasu, gdzie przebywał również w nocy - powiedziała w sierpniu ówczesna rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Za zabójstwo Emilowi R. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Od 19 sierpnia 2025 r. przebywa w areszcie.