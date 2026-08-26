Hotel Gdańsk w centrum – Holiday Inn Gdańsk City Centre na Wyspie Spichrzów

RMF24

Gdańsk najlepiej poznaje się bez pośpiechu. Rano wyjść na spacer nad Motławą, po drodze wypić kawę, zajrzeć na Długie Pobrzeże, a wieczorem wrócić tą samą trasą, kiedy światła miasta odbijają się w wodzie. Właśnie dlatego lokalizacja hotelu ma tutaj tak duże znaczenie. Im bliżej najciekawszej części miasta, tym mniej czasu traci się na dojazdy i planowanie, a więcej zostaje na sam Gdańsk.

Holiday Inn Gdańsk – City Centre znajduje się przy ul. Chmielnej 1, na Wyspie Spichrzów i tuż nad Motławą. To miejsce, które pozwala być blisko gdańskich atrakcji, restauracji i nabrzeża, a jednocześnie daje przestrzeń do spokojnego odpoczynku. Hotel sprawdzi się zarówno podczas pierwszej wizyty w mieście, jak i wtedy, gdy wraca się tu po raz kolejny – na weekend, rodzinny wyjazd, spotkanie biznesowe albo kilka dni tylko we dwoje. Wybierając hotel w Gdańsku, łatwo skupić się wyłącznie na samym pokoju. Tymczasem to adres w dużej mierze decyduje o tym, jak będzie wyglądał cały wyjazd.

Wyspa Spichrzów – Gdańsk zaczyna się tuż za drzwiami hotelu

Położenie na Wyspie Spichrzów jest jednym z tych atutów, które naprawdę czuje się w czasie pobytu. Po wyjściu z hotelu nie trzeba zastanawiać się, jak dojechać do centrum. Wystarczy ruszyć wzdłuż Motławy, aby po chwili znaleźć się wśród miejsc, z których Gdańsk jest najbardziej znany.

Najważniejsze atrakcje w zasięgu spaceru:

Długie Pobrzeże i Żuraw

Ulica Długa i Fontanna Neptuna

Wyspa Ołowianka

Liczne restauracje i kawiarnie

Okolica ma też swój własny rytm. Rano jest spokojniejsza i sprzyja spacerom nad wodą. W ciągu dnia wypełnia się miejskim życiem, a wieczorem przyciąga światłami nabrzeża i widokiem przepływających łodzi. Taka lokalizacja daje również większą swobodę. W ciągu dnia można wrócić do pokoju, odpocząć, zostawić zakupy albo przygotować się do wieczornego wyjścia, bez wykreślania z planu kolejnej godziny na przejazdy. W mieście odwiedzanym na dwa lub trzy dni to wygoda, którą szybko się docenia.

nowoczesny pokój hotelowy z panoramicznym widokiem / materiały prasowe

Pokoje stworzone do odpoczynku po dniu spędzonym w Gdańsku

W hotelu znajduje się 240 klimatyzowanych pokoi i apartamentów. Ich wnętrza są nowoczesne, ale nie chłodne – zaprojektowano je tak, aby po całym dniu poza hotelem można było po prostu zwolnić.

Rodzaj pokoju Dla kogo będzie najlepszy? Cechy charakterystyczne Standard Osoby spędzające intensywny weekend w mieście Funkcjonalność i wszystko, czego potrzeba do relaksu Premium Goście planujący dłuższy pobyt Większy komfort i dodatkowe udogodnienia Apartament (King-Size) Osoby ceniące przestrzeń i widoki Łóżko King-Size, dużo przestrzeni, widok na rzekę

Do wyboru są pokoje z widokiem na Motławę i marinę, a także warianty wychodzące na spokojniejsze patio. Wygodne łóżka, szybkie Wi-Fi, miejsce do pracy oraz zestaw do przygotowania kawy i herbaty przydają się niezależnie od powodu podróży.

Poranek nad Motławą i smaki inspirowane Pomorzem

Dzień w Gdańsku dobrze zacząć bez pośpiechu. W hotelowej restauracji Horizon rano serwowane są śniadania, a później miejsce zmienia swój rytm i zaprasza na obiad, kolację lub spotkanie przy stole. Kuchnia czerpie z pomorskiej tradycji, ale podaje ją we współczesnej formie, korzystając z sezonowych produktów i międzynarodowych inspiracji.

Restauracja Horizon sprawdzi się wtedy, gdy po całym dniu zwiedzania nie ma już ochoty szukać lokalu w mieście, ale również wtedy, gdy kolacja ma być jednym z ważniejszych punktów wieczoru. Widok na Motławę i nabrzeże sprawia, że miejsce pozostaje częścią gdańskiego doświadczenia.

Na siódmym piętrze znajduje się SKY Bar z widokiem na Gdańsk. To idealne miejsce na:

Wieczorny koktajl

Spotkanie ze znajomymi

Spokojne zakończenie dnia z panoramą rozświetlonego miasta

Hotel w Gdańsku na każdy rodzaj wyjazdu

taras z widokiem na rzekę i miasto wieczorem / materiały prasowe

Nie każdy przyjeżdża do Gdańska z taką samą listą miejsc do zobaczenia. Dla jednych najważniejsze będą zabytki Głównego Miasta, dla innych muzea, koncert na Ołowiance, rejs po Motławie albo długie kolacje w restauracjach.

Rodzinny wyjazd

Podczas podróży z dziećmi liczą się rzeczy bardzo konkretne: wygodny pokój, możliwość spokojnego zjedzenia śniadania i lokalizacja, dzięki której nie trzeba spędzać dużej części dnia w samochodzie. Holiday Inn Gdańsk – City Centre pozwala zaplanować zwiedzanie krótszymi etapami. Rejs, spacer w stronę Żurawia, wizyta na Ołowiance czy lody nad wodą mogą tworzyć cały dzień bez pośpiechu.

Weekend we dwoje

Gdańsk dobrze pasuje do krótkich wyjazdów we dwoje. Pokój z widokiem na rzekę, kolacja w Horizon i wieczór w SKY Barze tworzą gotowy pomysł na pobyt, ale niczego nie narzucają. Jeśli Gdańsk przywita deszczem, komfortowe wnętrza, restauracja i bar pozwalają nadal cieszyć się wyjazdem.

Wygodna baza dla biznesu

Dobry hotel biznesowy powinien ułatwiać dzień. W Holiday Inn Gdańsk można:

Wygodnie pracować w pokoju (szybki internet)

Zorganizować wydarzenie w jednej z 5 sal konferencyjnych

Zaprosić kontrahenta na kolację nad Motławą

Skorzystać z całodobowego Fitness Centre (otwartego 24/7)

„Osoby regularnie podróżujące mogą dodatkowo dołączyć do programu IHG One Rewards, aby zbierać punkty za kwalifikujące się pobyty i korzystać z benefitów zależnych od poziomu członkostwa.”

Komfort, który nie kończy się na pokoju

Holiday Inn Gdańsk – City Centre to hotel dla osób, które chcą rano wyjść prosto nad rzekę, mieć najważniejsze miejsca w zasięgu spaceru i wracać do komfortowego wnętrza wtedy, kiedy mają na to ochotę. Bez tracenia czasu na dojazdy i bez poczucia, że nocleg znajduje się obok Gdańska, a nie w samym środku jego atmosfery. Niezależnie od tego, czy planujesz dwa dni we dwoje, rodzinny urlop czy podróż służbową, tutaj miasto naprawdę zaczyna się tuż za drzwiami.