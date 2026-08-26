Hotel Gdańsk w centrum – Holiday Inn Gdańsk City Centre na Wyspie Spichrzów

Holiday Inn Gdańsk – City Centre znajduje się przy ul. Chmielnej 1, na Wyspie Spichrzów i tuż nad Motławą. To miejsce, które pozwala być blisko gdańskich atrakcji, restauracji i nabrzeża, a jednocześnie daje przestrzeń do spokojnego odpoczynku. Hotel sprawdzi się zarówno podczas pierwszej wizyty w mieście, jak i wtedy, gdy wraca się tu po raz kolejny – na weekend, rodzinny wyjazd, spotkanie biznesowe albo kilka dni tylko we dwoje. Wybierając hotel w Gdańsku, łatwo skupić się wyłącznie na samym pokoju. Tymczasem to adres w dużej mierze decyduje o tym, jak będzie wyglądał cały wyjazd.
Wyspa Spichrzów – Gdańsk zaczyna się tuż za drzwiami hotelu
Położenie na Wyspie Spichrzów jest jednym z tych atutów, które naprawdę czuje się w czasie pobytu. Po wyjściu z hotelu nie trzeba zastanawiać się, jak dojechać do centrum. Wystarczy ruszyć wzdłuż Motławy, aby po chwili znaleźć się wśród miejsc, z których Gdańsk jest najbardziej znany.
Najważniejsze atrakcje w zasięgu spaceru:
Długie Pobrzeże i Żuraw
Ulica Długa i Fontanna Neptuna
Wyspa Ołowianka
Liczne restauracje i kawiarnie
Okolica ma też swój własny rytm. Rano jest spokojniejsza i sprzyja spacerom nad wodą. W ciągu dnia wypełnia się miejskim życiem, a wieczorem przyciąga światłami nabrzeża i widokiem przepływających łodzi. Taka lokalizacja daje również większą swobodę. W ciągu dnia można wrócić do pokoju, odpocząć, zostawić zakupy albo przygotować się do wieczornego wyjścia, bez wykreślania z planu kolejnej godziny na przejazdy. W mieście odwiedzanym na dwa lub trzy dni to wygoda, którą szybko się docenia.
Pokoje stworzone do odpoczynku po dniu spędzonym w Gdańsku
W hotelu znajduje się 240 klimatyzowanych pokoi i apartamentów. Ich wnętrza są nowoczesne, ale nie chłodne – zaprojektowano je tak, aby po całym dniu poza hotelem można było po prostu zwolnić.
|Rodzaj pokoju
|Dla kogo będzie najlepszy?
|Cechy charakterystyczne
|Standard
|Osoby spędzające intensywny weekend w mieście
|Funkcjonalność i wszystko, czego potrzeba do relaksu
|Premium
|Goście planujący dłuższy pobyt
|Większy komfort i dodatkowe udogodnienia
|Apartament (King-Size)
|Osoby ceniące przestrzeń i widoki
|Łóżko King-Size, dużo przestrzeni, widok na rzekę
Do wyboru są pokoje z widokiem na Motławę i marinę, a także warianty wychodzące na spokojniejsze patio. Wygodne łóżka, szybkie Wi-Fi, miejsce do pracy oraz zestaw do przygotowania kawy i herbaty przydają się niezależnie od powodu podróży.
Poranek nad Motławą i smaki inspirowane Pomorzem
Dzień w Gdańsku dobrze zacząć bez pośpiechu. W hotelowej restauracji Horizon rano serwowane są śniadania, a później miejsce zmienia swój rytm i zaprasza na obiad, kolację lub spotkanie przy stole. Kuchnia czerpie z pomorskiej tradycji, ale podaje ją we współczesnej formie, korzystając z sezonowych produktów i międzynarodowych inspiracji.
Restauracja Horizon sprawdzi się wtedy, gdy po całym dniu zwiedzania nie ma już ochoty szukać lokalu w mieście, ale również wtedy, gdy kolacja ma być jednym z ważniejszych punktów wieczoru. Widok na Motławę i nabrzeże sprawia, że miejsce pozostaje częścią gdańskiego doświadczenia.
Na siódmym piętrze znajduje się SKY Bar z widokiem na Gdańsk. To idealne miejsce na:
Wieczorny koktajl
Spotkanie ze znajomymi
Spokojne zakończenie dnia z panoramą rozświetlonego miasta
Hotel w Gdańsku na każdy rodzaj wyjazdu
Nie każdy przyjeżdża do Gdańska z taką samą listą miejsc do zobaczenia. Dla jednych najważniejsze będą zabytki Głównego Miasta, dla innych muzea, koncert na Ołowiance, rejs po Motławie albo długie kolacje w restauracjach.
Rodzinny wyjazd
Podczas podróży z dziećmi liczą się rzeczy bardzo konkretne: wygodny pokój, możliwość spokojnego zjedzenia śniadania i lokalizacja, dzięki której nie trzeba spędzać dużej części dnia w samochodzie. Holiday Inn Gdańsk – City Centre pozwala zaplanować zwiedzanie krótszymi etapami. Rejs, spacer w stronę Żurawia, wizyta na Ołowiance czy lody nad wodą mogą tworzyć cały dzień bez pośpiechu.
Weekend we dwoje
Gdańsk dobrze pasuje do krótkich wyjazdów we dwoje. Pokój z widokiem na rzekę, kolacja w Horizon i wieczór w SKY Barze tworzą gotowy pomysł na pobyt, ale niczego nie narzucają. Jeśli Gdańsk przywita deszczem, komfortowe wnętrza, restauracja i bar pozwalają nadal cieszyć się wyjazdem.
Wygodna baza dla biznesu
Dobry hotel biznesowy powinien ułatwiać dzień. W Holiday Inn Gdańsk można:
Wygodnie pracować w pokoju (szybki internet)
Zorganizować wydarzenie w jednej z 5 sal konferencyjnych
Zaprosić kontrahenta na kolację nad Motławą
Skorzystać z całodobowego Fitness Centre (otwartego 24/7)
„Osoby regularnie podróżujące mogą dodatkowo dołączyć do programu IHG One Rewards, aby zbierać punkty za kwalifikujące się pobyty i korzystać z benefitów zależnych od poziomu członkostwa.”
Komfort, który nie kończy się na pokoju
Holiday Inn Gdańsk – City Centre to hotel dla osób, które chcą rano wyjść prosto nad rzekę, mieć najważniejsze miejsca w zasięgu spaceru i wracać do komfortowego wnętrza wtedy, kiedy mają na to ochotę. Bez tracenia czasu na dojazdy i bez poczucia, że nocleg znajduje się obok Gdańska, a nie w samym środku jego atmosfery. Niezależnie od tego, czy planujesz dwa dni we dwoje, rodzinny urlop czy podróż służbową, tutaj miasto naprawdę zaczyna się tuż za drzwiami.