Gdańsk: Zaginęła 90-letnia kobieta. Policja prosi o pomoc

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Policjanci z komisariatu przy ul. Balcerskiego 35 w Gdańsku prowadzą poszukiwania 90-letniej Marianny Polichy, która zaginęła w piątek podczas spaceru po lesie.

Kobieta ostatni raz była widziana 2 października 2026 r. około godziny 15:00 w okolicy sklepu przy ul. Spacerowej w Gdańsku. Wiadomo, że poszła w kierunku lasu.

Marianna Policha jest niskiego wzrostu i ma krótkie włosy koloru kasztanowego. Ubrana jest w granatową kurtkę i czarne spodnie.

Osoby, które widziały 90-latkę ze zdjęcia lub mają informacje na temat miejsca jej pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji IX w Gdańsku przy ul. Balcerskiego 35. Tel: 47 74 11 122 lub pod numerem alarmowym 112.

Informacje można przesłać na adres poczty komendant.kp9@gd.policja.gov.pl.