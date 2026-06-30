RMF24

Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe i jeden ciężarowy. Ranna pasażerka została przetransportowana do szpitala.

Tuż przed godziną 15:00 policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu drogowym na al. Kazimierza Jagiellończyka, na wysokości Szadółek, w kierunku Łodzi - dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 32-letni kierujący Peugeotem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego.

Ranna została pasażerka jednego z samochodów osobowych marki Lexus. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował ją do szpitala.

32-letni kierujący Peugeotem został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Wobec 32-letniego mężczyzny prowadzone będzie postępowanie przygotowawcze, a zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu.

Na miejscu nadal pracują policjanci. W związku z tym droga jest częściowo zablokowana, a ruch odbywa się jednym pasem. Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.