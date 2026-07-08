Ewakuacja harcerzy, molo zamknięte. Potężne wichury uderzyły w północ Polski

RMF24

Ponad 400 harcerzy musiało opuścić we wtorek wieczorem obozy, w których spędzali wakacje. Wszystko za sprawą potężnych wichur, które występują w województwie pomorskim. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie – poinformował gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Wydane we wtorek przez synoptyków alerty II i III stopnia wciąż obowiązują. W powiatach puckim i nowodworskim wiatr może w porywach sięgnąć 120 km/h.

Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem molo w Brzeźnie zostało zamknięte (Fot. Andrzej Jackowski)

Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem molo w Brzeźnie zostało zamknięte (Fot. Andrzej Jackowski) / PAP

Apel do mieszkańców o ostrożność

O skutkach silnego wiatru we wtorek wieczorem przekonało się 400 harcerzy, którzy musieli opuścić obozy, w których spędzali wakacje. Wszystko przez potężne wichury na Pomorzu. Prewencyjną ewakuację przeprowadzono w Krynicy Morskiej i Mrzeżynie.

Do odwołania zamknięte jest natomiast molo w Brzeźnie, o czym informuje gdański magistrat.

Zakaz wejścia na molo obowiązuje do odwołania. Mieszkańców oraz turystów prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego obostrzenia - przekazała Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Powodem silnego wiatru, z którym zmaga się północna część Polski jest niż Bernadette.

Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na Wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Poziom wody może przekraczać stany ostrzegawcze, a lokalnie osiągać stany alarmowe.

Apele o zachowanie szczególnej ostrożności wystosowały m.in. władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej. Służby zalecają, by w czasie najsilniejszych porywów ograniczyć wychodzenie z domu, unikać spacerów po parkach, lasach i wizyt na cmentarzach, a także nie parkować samochodów pod drzewami. Szczególne zagrożenie może wystąpić przy linii brzegowej. Wysokie fale mogą niespodziewanie wdzierać się na brzeg, a silny wiatr utrudniać utrzymanie równowagi. Niebezpieczne może być przebywanie na plażach, falochronach, klifach, nabrzeżach i w rejonie portów.

Mieszkańcy powinni też pamiętać o zabezpieczeniu przedmiotów znajdujących się na balkonach, tarasach, podwórkach i posesjach. Silny wiatr może porywać luźne rzeczy, łamać gałęzie i drzewa, niszczyć infrastrukturę, uszkadzać dachy, reklamy, rusztowania oraz powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Rejsy do Szwecji odwołane

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji.

Służby zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i stosowanie się do poleceń ratowników, straży pożarnej oraz policji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Ostrzeżenia wciąż w mocy

Jak informuje IMGW na Wybrzeżu nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Dla części rejonu Zatoki Gdańskiej wydano ostrzeżenie III stopnia. Z koeli we wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr.

Alerty III stopnia obowiązują w województwie pomorskim, gdzie w powiatach puckim i nowodworskim wiatr może sięgać 80 km/h, w porywach nawet do 120 km/h.

Jak podkreśla IMGW, silny wiatr najbardziej doskwiera w rejonie Zatoki Gdańskiej - zwłaszcza na Helu. Wydane przez synoptyków ostrzeżenia II stopnia obowiązują tam do środy do godz. 12. Dotyczą powiatu wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego a także Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska. W powiatach kartuskim, gdańskim i lęborskim prognozowane są porywy do 85 km/h.

Z kolei w woj. zachodniopomorskim alerty obowiązują w powiatach koszalińskim i sławieńskim. Zagrożony skutkami silnego wiatru jest też Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) oraz powiaty elbląski i braniewski.

Wszędzie tam wiatr w porywach może sięgnąć 115 km/h - średnia siła wiatru, jaką przewiduje IMGW, to zaś 70 km/h.