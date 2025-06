Do sądu w Gdańsku trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, w tym byłemu funkcjonariuszowi policji, któremu zarzuca się między innymi udział w obrocie narkotykami i przekazywanie informacji o planowanych działaniach policji.

Policja / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pucku (...) skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko czterem osobom oskarżonym m.in. o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Jednym z oskarżonych jest 37-letni Daniel L. - były funkcjonariusz policji z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Rumi" - poinformował prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kiedy poznał środowisko, sam zaczął handlować

Oprócz Daniela L. aktem oskarżenia objęto również 37-letnią Emilię B. oraz 37-letniego Pawła S. i 36-letniego Artura G.

"Daniel L. będąc funkcjonariuszem pionu kryminalnego policji, początkowo w KPP Wejherowo, a później w KP Rumia, zajmował się ściganiem przestępczości narkotykowej. Kiedy podejrzany bardzo dobrze poznał środowisko związane z przestępczością narkotykową, sam zaczął kupować środki odurzające od handlarzy, których znał z racji wykonywanych czynności służbowych, a następnie sprzedawał je swoim znajomym" - tłumaczy prokurator Duszyński.

W toku śledztwa ustalono również, że Daniel L., mając dostęp do baz danych i posiadając informacje objęte tajemnicą służbową, wielokrotnie przekazywał je osobom nieuprawnionym. W szczególności były to informacje o planowanych działaniach policji wobec osób związanych z przestępczością narkotykową.

"Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających oraz substancji psychotropowych w postaci suszu roślin konopi innych niż włókniste (marihuany), kokainy, MDMA i innych, które kupowano w Holandii, a następnie sprzedawano na terenie Polski" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Siedem przestępstw byłego policjanta

Do zatrzymania Daniela L. doszło w grudniu 2023 r., gdy przyjechał on do komisariatu policji w Rumi. Wówczas okazało się, że był on pod wpływem MDMA.

Mężczyźnie prokuratura zarzuciła popełnienie w okresie od 2018 roku do grudnia 2023 r. łącznie siedmiu przestępstw, w tym polegających m.in. na uczestnictwie w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, wielokrotnym udzielaniu innej osobie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wielokrotnym udzielaniu innej osobie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Pozostałym oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw polegających m.in. udzielaniu innej osobie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestnictwie w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wewnątrzwspólnotowym nabywaniu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

"Wobec Daniela L. od momentu zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec Emilii B., Pawła S. i Artura G. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: dozoru policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wskazanymi osobami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego" - podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.