Aż 50 tysięcy gości dziennie: Ta nadmorska miejscowość przeżywa prawdziwy najazd turystów

Sezon w pełni: tysiące gości nad Bałtykiem
Karwia to niewielka wioska licząca niespełna tysiąc stałych mieszkańców. Jednak w okresie wakacyjnym miejscowość zamienia się w tętniący życiem kurort.
W tym okresie sezonowym liczba mieszkańców wzrasta diametralnie – podkreśla sołtys Karwi Bartosz Agata.
Przy sprzyjającej pogodzie, liczba turystów przebywających w Karwi potrafi sięgać nawet 50 tysięcy dziennie.
Jest pogoda, to ludzie przyjeżdżają. Nie ma pogody, to telefony milczą – zauważa właściciel jednego z pensjonatów.
Gdy tylko pogoda sprzyja, po godzinie 12 trudno znaleźć wolne miejsce na plaży.
Jak do połowy lipca było zimno i padało, to goście już strasznie byli zmęczeni tą pogodą i się skarżyli – opowiada Julia, kelnerka w jednym z barów przy hotelu.
Gdy jednak słońce wychodzi zza chmur, Karwia tętni życiem, a lokalni przedsiębiorcy nie narzekają na brak pracy.
Nowy profil turysty – krócej, intensywniej, z większymi wymaganiami
Zmienia się profil osób odwiedzających Karwię. Coraz częściej są to młodzi ludzie, którzy spędzają nad morzem krótszy czas – najczęściej od trzech do pięciu dni.
Turysta jest też młodszy i ma coraz większe wymagania co do bazy noclegowej. Dla osób, które nie inwestują, powoduje to coraz większe trudności z wynajmem – mówi Bartosz Agata.
Rezerwacje odbywają się głównie przez internet, a goście oczekują nie tylko wygodnych pokoi, ale również dodatkowych atrakcji i udogodnień.
Rodzinny charakter Karwi sprawia, że wielu turystów przyjeżdża z dziećmi, licząc na bogate zaplecze rekreacyjne.
Ceny w restauracjach i koszt noclegu w Karwi
Duże zainteresowanie przekłada się na ceny usług. Za śniadanie w barze przy hotelu trzeba zapłacić 39 zł, najtańsza pizza – margarita kosztuje 25 zł, a za pizzę z szynką lub salami trzeba wydać 29 zł.
Napoje zimne to wydatek rzędu 14-18 zł, piwo 18-20 zł, a kawa lub herbata od 12 do 18 zł. W restauracjach zestaw obiadowy z solą kosztuje 57 zł, roladę drobiową można zjeść za 45 zł, a schab algierski za 46 zł. Zestaw obiadowy z pierogami to koszt od 39 do 44 zł.
Średni koszt noclegu w Karwi waha się od 90 do 120 zł za osobę, w zależności od standardu kwatery czy pensjonatu.