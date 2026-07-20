Aż 50 tysięcy gości dziennie: Ta nadmorska miejscowość przeżywa prawdziwy najazd turystów

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Nadmorska Karwia przeżywa w szczycie sezonu prawdziwy najazd turystów – w upalne dni mała wioska przyjmuje nawet 50 tysięcy gości dziennie. Na jednego stałego mieszkańca przypada tu wtedy kilkudziesięciu przyjezdnych, a znalezienie wolnego miejsca na plaży po południu graniczy z cudem. Zmieniają się jednak nie tylko tłumy, ale też sami wczasowicze, którzy mają coraz wyższe wymagania i rezerwują krótsze pobyty. Sprawdziliśmy, jak nowy profil turysty wpływa na lokalny biznes oraz ile obecnie kosztuje obiad, pizza i nocleg w tym popularnym kurorcie.

Sezon w pełni: tysiące gości nad Bałtykiem

Karwia to niewielka wioska licząca niespełna tysiąc stałych mieszkańców. Jednak w okresie wakacyjnym miejscowość zamienia się w tętniący życiem kurort.

W tym okresie sezonowym liczba mieszkańców wzrasta diametralnie – podkreśla sołtys Karwi Bartosz Agata.

Przy sprzyjającej pogodzie, liczba turystów przebywających w Karwi potrafi sięgać nawet 50 tysięcy dziennie.

Jest pogoda, to ludzie przyjeżdżają. Nie ma pogody, to telefony milczą – zauważa właściciel jednego z pensjonatów.

Gdy tylko pogoda sprzyja, po godzinie 12 trudno znaleźć wolne miejsce na plaży.

Jak do połowy lipca było zimno i padało, to goście już strasznie byli zmęczeni tą pogodą i się skarżyli – opowiada Julia, kelnerka w jednym z barów przy hotelu.

Gdy jednak słońce wychodzi zza chmur, Karwia tętni życiem, a lokalni przedsiębiorcy nie narzekają na brak pracy.

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Nowy profil turysty – krócej, intensywniej, z większymi wymaganiami

Zmienia się profil osób odwiedzających Karwię. Coraz częściej są to młodzi ludzie, którzy spędzają nad morzem krótszy czas – najczęściej od trzech do pięciu dni.

Turysta jest też młodszy i ma coraz większe wymagania co do bazy noclegowej. Dla osób, które nie inwestują, powoduje to coraz większe trudności z wynajmem – mówi Bartosz Agata.

Rezerwacje odbywają się głównie przez internet, a goście oczekują nie tylko wygodnych pokoi, ale również dodatkowych atrakcji i udogodnień.

Rodzinny charakter Karwi sprawia, że wielu turystów przyjeżdża z dziećmi, licząc na bogate zaplecze rekreacyjne.

Ceny w restauracjach i koszt noclegu w Karwi

Duże zainteresowanie przekłada się na ceny usług. Za śniadanie w barze przy hotelu trzeba zapłacić 39 zł, najtańsza pizza – margarita kosztuje 25 zł, a za pizzę z szynką lub salami trzeba wydać 29 zł.

Napoje zimne to wydatek rzędu 14-18 zł, piwo 18-20 zł, a kawa lub herbata od 12 do 18 zł. W restauracjach zestaw obiadowy z solą kosztuje 57 zł, roladę drobiową można zjeść za 45 zł, a schab algierski za 46 zł. Zestaw obiadowy z pierogami to koszt od 39 do 44 zł.

Średni koszt noclegu w Karwi waha się od 90 do 120 zł za osobę, w zależności od standardu kwatery czy pensjonatu.