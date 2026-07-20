Uciekają od głośnych kurortów i wybierają Kaszuby. Polacy odkryli nowy wakacyjny azyl

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Kaszuby stają się nową alternatywą dla głośnych nadmorskich kurortów. Malowniczy region przyciąga głównie seniorów i rodziny z dziećmi szukające aktywnego wypoczynku. Zanim jednak spakujesz walizki, musisz wiedzieć o jednej ważnej zmianie, która w tym roku mocno skomplikowała dojazd na miejsce.

Kaszuby – oaza spokoju dla rodzin i seniorów

Coraz więcej osób poszukuje ciszy i odpoczynku z dala od tłumów i gwaru popularnych kurortów nadmorskich. Kaszuby, z malowniczymi jeziorami, lasami i spokojnymi miejscowościami, stają się alternatywą szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów.

Z naszych obserwacji wynika, że wybór Kaszub jako celu podróży jest w dużej mierze uwarunkowany wiekiem turystów. Osoby starsze częściej rezygnują z głośnych i zatłoczonych nadmorskich kurortów na rzecz spokojniejszych miejsc, szczególnie w Szwajcarii Kaszubskiej. W Kartuzach i okolicach często spotkać można również rodziny z małymi dziećmi oraz rowerzystów – podkreśla Julianna Gmurek z Centrum Informacji Turystycznej przy Kartuskim Centrum Kultury.

Dla wielu osób Kaszuby stają się miejscem, gdzie można nie tylko odpocząć, ale również aktywnie spędzić czas na łonie natury. Rozległe tereny zielone, sieć szlaków rowerowych i pieszych, a także liczne jeziora przyciągają miłośników aktywnej turystyki.

Młodzi turyści wybierają Bałtyk

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku młodszych turystów, zwłaszcza w wieku od 18 do 35 lat. Ta grupa wiekowa znacznie chętniej wybiera wybrzeże Bałtyku, gdzie można połączyć wypoczynek z rozrywką. Nadmorskie miejscowości kuszą bogatą ofertą klubów, barów i wydarzeń plenerowych.

W rezultacie Kartuzy i inne kaszubskie miejscowości są dla tej grupy wiekowej częściej miejscem krótkiego postoju lub wycieczki, niż głównym celem dłuższego wypoczynku – zaznacza ekspertka.

Dla młodych ludzi Szwajcaria Kaszubska pozostaje często jedynie przystankiem w drodze nad morze lub miejscem na jednodniową wycieczkę.

Infrastruktura transportowa wpływa na wybory turystów

Na tegoroczne wybory urlopowe duży wpływ mają również zmiany w infrastrukturze transportowej. Dotychczas łatwy dojazd Pomorską Koleją Metropolitalną (PKM) sprzyjał jednodniowym wyjazdom z Trójmiasta na Kaszuby. Jednak obecnie, ze względu na przebudowę linii kolejowych i konieczność przesiadek, liczba takich podróży wyraźnie spadła.

Kaszuby, choć wciąż popularne, w tym sezonie częściej odwiedzane są przez osoby podróżujące samochodem, które planują dłuższy pobyt lub korzystają z własnych domów letniskowych.

Aktywna turystyka zyskuje na znaczeniu

Pomimo utrudnień komunikacyjnych, na Kaszubach rośnie zainteresowanie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Turystyka rowerowa, nordic walking, a także spływy kajakowe cieszą się coraz większą popularnością wśród odwiedzających.

Tradycyjne plażowanie dominuje głównie w typowo letniskowych miejscowościach, takich jak Ostrzyce czy Chmielno. Jednak także tam wypoczynek nad wodą coraz częściej łączony jest z rekreacją ruchową i zwiedzaniem okolicznych atrakcji.