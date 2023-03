Szczeciński sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla adwokata - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka. Szczeciński adwokat Dariusz N. usłyszał pięć zarzutów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zarzuty dotyczyły oszustwa sądowego, usiłowania utrudniania postępowania, podżegania do składania fałszywych zeznań, nakłaniania do targnięcia się na własne życie oraz utrudniania postępowania poprzez podżeganie do składania fałszywych zeznań w toczącym się postępowaniu - wyjaśniła prok. Macugowska-Kyszka.

Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. Dariusz N. był m.in. obrońcą w najgłośniejszych sprawach karnych.